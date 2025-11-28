Con il Black Friday di Engie blocchi prezzo luce e gas per 2 anni

Vuoi metterti al riparo dai rincari delle bollette luce e gas? Se scegli Engie blocchi le forniture a prezzi super vantaggiosi per due anni.
Edoardo Damato
Pubblicato il 28 nov 2025
Il mercato energetico, si sa, è fatto di alti (tanti) e bassi (pochi). Trovare l’offerta giusta per mettersi al riparo da queste continui incertezze e anzi, risparmiare notevolmente, potrebbe sembrare difficile. E poi c’è Engie, che propone una soluzione appositamente pensata per chi vuole stabilità e costi certi.

Gli Special Days di questo fornitore, in occasione del Black Friday, lanciano una versione ancora più conveniente dell’ offerta Energia PuntoFisso, che mantiene invariato il prezzo di luce e gas per due anni.

Un’opportunità interessante per chi desidera proteggere il proprio portafoglio da eventuali oscillazioni future, contando su una tariffa facile da leggere e trasparente. Scopriamo nel dettaglio la promozione di Engie.

Prezzo bloccato per due anni con tariffe low cost: la promo di Engie

La proposta di Egie punta tutto sulla stabilità. Il costo dell’energia rimane fisso per 24 mesi, così da neutralizzare eventuali aumenti del mercato all’ingrosso. Per la luce, il prezzo monorario è pari a 0,101€/kWh, con contributo di commercializzazione annuale di 72€ e un forfait di sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh. Per il gas, il valore stabilito è 0,3835€/Smc, con lo stesso contributo fisso annuo.

Restano invece a carico del cliente gli elementi regolati da ARERA – oneri di sistema, tariffa di rete e componente ASOS – che non dipendono dal fornitore.

Il funzionamento è completamente digitale: pagamento tramite addebito diretto, bollette online e controllo dei consumi dall’app ufficiale Engie Italia. Questa piattaforma consente di analizzare l’andamento dei consumi fino a due anni prima, individuando eventuali sprechi e migliorando la gestione quotidiana dell’energia.

La fornitura elettrica è 100% rinnovabile, un aspetto che permette di ridurre l’impatto ambientale della propria abitazione. Per quanto riguarda l’attivazione, si svolge attraverso un procedimento molto rapido, che prevede: compilazione online, inserimento dei dati, conferma telefonica e via e-mail, infine attivazione effettiva senza che l’utente debba contattare il precedente operatore. Il passaggio avviene senza interruzioni né modifiche al contatore.

Per approfittare della promo del momento basta andare sul sito di Engie.

