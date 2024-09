Con il bundle in sconto di Bitdefender proteggi fino a 5 dispositivi

Uno degli antivirus migliori in circolazione, Bitdefender, propone un ottimo bundle per proteggere fino a 5 dispositivi con uno sconto da non perdere. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo software.

Tutti i vantaggi di Bitdefender

Bitdefender mette a disposizione tre piani di abbonamento.

Antivirus Plus : disponbile solo per PC Windos, protegge fino a 3 dispositivi e costa 19,99€.

: disponbile solo per PC Windos, protegge fino a 3 dispositivi e costa 19,99€. Internet Security : protegge fino a 3 dispositivi ma offre una protezione avanzata al prezzo di 32,49€.

: protegge fino a 3 dispositivi ma offre una protezione avanzata al prezzo di 32,49€. Total Security: arriva fino a 5 dispositivi, inclusi Windows, macOS, Android e iOS. Prezzo: 42,49€ per il primo anno.

Ma quali sono le caratteristiche di questo programma? Intanto Bitdefender sfrutta una tecnologia di intelligenza artificiale all’avanguardia, che riesce a identificare e bloccare anche le minacce informatiche più recenti. A ciò si aggiunge un ottimo sistema anti-phishing, che consente di ripararsi da truffe online e siti fraudolenti. E grazie al browser dedicato per online banking è possibile proteggere le proprie transazioni.

Tutto questo senza rallentare minimamente il dispositivo in funzione. Da menzionare anche le modalità dedicate a gaming e streaming, che evitano i fastidiosi buffering e rallentamenti. E, ad ogni piano di Bitdefender, può essere aggiunta una VPN per navigare completamente in anonimo e aggirare i blocchi geografici.

Insomma, il bundle in questione è tanta roba. E, solo per poco tempo, è proposto con sconti del 50% su tutti i piani. Niente male, non è vero? Per approfittare ora delle promozioni in corso vai sul sito di Bitdefender.