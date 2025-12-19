Con IONOS sognare non costa nulla: sito web in pochi clic gratis per 1 anno

Aprire un nuovo sito tutto per sé è il sogno di tante persone, indipendentemente da quelli che sono gli obiettivi: una vetrina personale da usare come portfolio, un blog in cui raccontarsi, un sito di notizie per parlare di un argomento di nicchia, oppure un e-commerce con cui vendere determinati prodotti o servizi.

C’è un però: non tutti portano a compimento il loro desiderio, vuoi per mancanza di conoscenze vuoi per non imbarcarsi in costi elevati per web agency e altre figure professionali. La soluzione? Scegliere un provider hosting che includa lo strumento website builder AI, tool che permette di creare da zero un sito web in pochi clic.

A questo proposito, una delle offerte più interessanti riguarda IONOS MyWebsite, il pacchetto che consente a ciascun utente di realizzare un sito web in base a quello che è il proprio progetto. Al momento l’offerta Plus permette di ottenere un sito tutto nuovo nel giro di pochi minuti gratis per un anno invece di 18 euro al mese.

La promozione in corso include il dominio del sito per il primo anno, una casella e-mail con 12 GB, un editor intuitivo per apportare qualsiasi eventuale modifica al sito senza scomodare professionisti e quant’altro, uno spazio hosting da 50 GB, più tutta una serie di strumenti SEO per affrontare al meglio la sfida dei motori di ricerca (Google è quello più famoso, ma non l’unico).

IONOS conferma poi che l’offerta è senza impegno. Ciò significa che durante il 1° anno in promozione è possibile annullare gratuitamente in qualsiasi momento. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata all’offerta, disponibile direttamente tramite il bottone qui sotto.

Con l’offerta di IONOS, dunque, il sogno di avere un sito web tutto per sé può prendere forma in pochi minuti, grazie all’intelligenza artificiale che realizza un sito professionale partendo da una semplice descrizione del progetto che si ha in mente.