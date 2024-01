Cerchi uno smartphone con prestazioni di livello e in grado di scattare ottime foto? Ebbene, a differenza di quanto qualcuno possa credere, non bisogna spendere un capitale né tantomeno puntare obbligatoriamente su dispositivi giunti sul mercato pochi mesi fa per centrare l’obiettivo. Un ottimo esempio è iPhone 12 (2020), un dispositivo che ancora oggi va alla grande e non tentenna nemmeno quando viene messo alla prova con applicazioni più “impegnative”.

Ovviamente lo smartphone Apple non può essere acquistato come nuovo, ma solo come usato (da un privato) o come ricondizionato. Quest’ultimo caso è forse il migliore, perché si ha l’assoluta certezza che il dispositivo sia stato messo a nuovo da un team di esperti. E poi, oltre a quello del prezzo, ci sono anche i vantaggi della garanzia e dell’assistenza del rivenditore.

Oggi iPhone 12 PRODUCT(RED) da 64GB in condizioni eccellenti è disponibile su Amazon a 365€, con spedizione senza costi aggiuntivi.

Lo smartphone è attualmente venduto da Leites Phone Ltd, venditore professionale con 63% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

iPhone 12: il modello ricondizionato in condizioni eccellenti oggi è un affare su Amazon

Lo smartphone 5G di Apple del 2020 ha un design a “lingotto”, con bordi piatti e vetro sia sul fronte che sul retro. Il display è uno dei punti di forza: è un OLED Super Retina XDR da 6,1″ con frequenza d’aggiornamento a 60Hz

Sulla parte alta è visibile il notch, uno spazio ritagliato sul display necessario per ospitare la fotocamera frontale e il sensore necessario per il Face ID (sistema biometrico in grado di riconoscere il volto dell’utente).

Oltre ad un look ancora attualissimo (è molto simile agli iPhone presentati nel 2023), ci sono anche le prestazioni. Il motore è il chip A14 Bionic a 5 nanometri, che offre prestazioni il 50% più veloci rispetto all’A13 Bionic dello smartphone del 2019.

Sul retro c’è una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) capace di scattare in modalità ritratto e anche in modalità notturna. I video, infine, possono essere registrati anche alla risoluzione 4K.

