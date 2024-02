Con la telecamera di sicurezza TP-Link tieni TUTTO sotto controllo

La TP-Link Tapo C200 è una telecamera Wi-Fi di sicurezza per interni che offre un’ampia gamma di funzionalità ad un prezzo accessibile: oggi costa solo 24,99€ grazie allo sconto del 25% già applicato e a quello di 5€ che si ottiene tramite coupon. Con la sua risoluzione Full HD, la visione notturna avanzata e la rilevazione del movimento intelligente, la Tapo C200 ti permette di tenere sotto controllo la tua casa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Tieni al sicuro il tuo appartamento con la telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C200, oggi in super promo su Amazon

La Tapo C200 vanta un look compatto e moderno che la rende ideale per qualsiasi ambiente domestico. La sua base girevole a 360° e la capacità di inclinazione di 114° offrono una visuale completa della stanza, eliminando i punti ciechi. La risoluzione Full HD offre immagini nitide, consentendoti di identificare persone e oggetti con facilità. La visione notturna avanzata con LED a infrarossi da 8 metri garantisce una visibilità eccellente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La Tapo C200 è dotata di un sistema di rilevamento del movimento intelligente che ti avvisa in tempo reale quando viene rilevata un’attività sospetta. Puoi personalizzare la sensibilità del rilevamento e impostare aree di rilevamento specifiche per evitare falsi allarmi. La telecamera di sicurezza è poi munita di un microfono e di un altoparlante integrati che ti permettono di comunicare a distanza con le persone inquadrate dalla telecamera. C’è anche la sirena integrata, che può essere attivata manualmente o automaticamente in caso di rilevamento di un’intrusione per dissuadere i malintenzionati.

Il dispositivo di TP-Link supporta l’archiviazione locale su scheda microSD fino a 128 GB. In alternativa (o in aggiunta) puoi sottoscrivere un abbonamento Tapo Cloud per archiviare le registrazioni su cloud e accedere alla tua telecamera da remoto tramite l’app Tapo Camera.

Non poteva di certo mancare un’app per smartphone e tablet da consultare quando necessario. L’app Tapo Camera è facile da usare e ti permette di controllare tutte le funzionalità della telecamera: puoi visualizzare il live streaming, ricevere notifiche di movimento, rivedere le registrazioni e configurare le impostazioni della telecamera direttamente dal tuo dispositivo.

La Tapo C200, infine, è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti di controllare la telecamera con la tua voce. Puoi ad esempio chiedere di attivare la visione notturna, visualizzare il live streaming o disattivare l’audio.