Se cerchi uno smartwatch in grado di distinguersi non solo per le sue feature hi-tech ma anche per il design elegante e dal tocco premium, lo Xiaomi Watch 2 non può che fare al caso tuo. Il dispositivo è oggi proposto su Amazon a 179,99 euro (spedizione compresa), che è il nuovo minimo storico.

Xiaomi Watch 2: display AMOLED ad alta risoluzione e design premium

Lo Xiaomi Watch 2 presenta una cassa in alluminio dal design premium. Il display AMOLED da 1,43 pollici offre una risoluzione di 466 x 466 pixel e un’elevata luminosità, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il cinturino in silicone è morbido e confortevole, ed è possibile sostituirlo con altri cinturini compatibili per personalizzare l’aspetto dello smartwatch.

Il cuore pulsante dell’indossabile è il chipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 che garantisce prestazioni fluide e reattive. Lo smartwatch è compatibile con smartphone Android e iOS, e permette di gestire notifiche, chiamate, messaggi e musica direttamente dal polso.

Tra le varie funzionalità smart troviamo:

Monitoraggio di diversi parametri della salute, tra cui la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno, lo stress e il ciclo mestruale. Lo smartwatch è inoltre in grado di rilevare automaticamente l’allenamento e fornisce dati dettagliati sulle attività sportive svolte (oltre 160).

integrato, per tracciare la posizione durante l’attività fisica e di utilizzare le mappe. NFC, per i pagamenti contactless tramite Google Pay.

Supporto dell’assistente vocale Google Assitant.

Il dispositivo, oltre ad essere personalizzabile, ha un’autonomia di circa 65 ore con una sola ricarica ed è resistente all’acqua (5ATM). Il sistema operativo, poi, è Wear OS di Google e questo si traduce nella possibilità di utilizzare tutte le app di Big G previste per gli smartwatch (a cui si aggiungono quelle di terze parti, ovviamente).

Insomma, lo Xiaomi Watch 2 è un ottimo smartwatch per chi desidera un dispositivo completo e affidabile ad un prezzo competitivo. Offre un design elegante, un’ampia gamma di funzionalità avanzate e un’ottima autonomia.