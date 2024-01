Con meno di 300 EURO acquista il Chromebook di Lenovo da 15,6 pollici

Acquistare un Chromebook significa aver bisogno di un portatile che non costi troppo e che abbiamo buone specifiche tecniche. Oggi, direttamente direttamente su Amazon, ecco il Lenovo IdeaPad 3, disponibile nella colorazione Abyss Blue.

Il prezzo di questo notebook equivale a 299 € in esclusiva sul famoso sito e-commerce. Per riceverlo a casa, basterà attendere fino a martedì.

Lenovo IdeaPad 3, il Chromebook con 4 GB di RAM e molto altro

Insieme alla sua estetica, che infatti sembra essere da qualche tempo il marchio di fabbrica di questo computer, ci sono anche ottime caratteristiche. Rispetto alle varianti con a bordo Windows, questo Lenovo IdeaPad 3 è arrivato con un’essenza diversa, quella del Chromebook.

Ciò significa che al suo interno c’è il sistema operativo ChromeOS, leggerissimo e davvero fluido, indipendentemente dalle specifiche tecniche. Il notebook presenta un processore Intel Celeron N4500 e 4 GB di RAM con una memoria interna da 64 GB eMMC. Queste caratteristiche unite insieme danno vita ad un gran capolavoro. Oltre a questo, il computer è molto leggero e può essere trasportato senza problemi.

Le persone che hanno bisogno di un computer ma allo stesso tempo hanno paura di affidarsi ad un prodotto con delle specifiche del genere sono fuoristrada. Il Chromebook di Lenovo è molto probabilmente uno dei migliori in assoluto ed è, rispetto a quanto molti credono, molto performante grazie al sistema operativo. È da ricordare infatti che ChromeOS, essendo molto leggero, gira alla grande con queste caratteristiche tecniche.

Il computer torna disponibile in esclusiva su Amazon con un prezzo interessante che consiste in 299 €. Basterà attendere fino a martedì per riceverlo a casa e ci saranno ovviamente due anni di garanzia.

