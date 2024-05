Con pCloud sconti fino al 37% su tutti i piani a vita

Stai cercando un modo sicuro e conveniente per archiviare i tuoi dati online? Allora non perdere l’incredibile offerta di pCloud: sconti fino al 37% su tutti i piani a vita! .Con pCloud puoi dire addio agli abbonamenti annuali e goderti uno spazio di archiviazione cloud illimitato per sempre. Che si tratti di foto preziose, documenti importanti o file di lavoro essenziali, pCloud ti offre la tranquillità di sapere che i tuoi dati sono al sicuro e accessibili da qualsiasi luogo.

Affrettati! Questa offerta è a tempo limitato e non potrai più usufruirne in futuro. Non perdere l’occasione di risparmiare fino al 37% su tutti i piani a vita. Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio i termini della promozione.

pCloud a vita: i dettagli della promo

L’offerta riguarda tutti e tre i piani pCloud. Premium 500GB, Premium Plus 2Tb e Lifetime 10Tb, Vediamo i dettagli.

Premium 500GB: 199€ invece di 299€ (sconto del 33%)

199€ invece di 299€ (sconto del 33%) Premium Plus 2TB: 399€ invece di 599€ (sconto del 33%)

399€ invece di 599€ (sconto del 33%) Lifetime 10TB: 1.190€ invece di 1.890€ (sconto del 37%)

Ecco alcuni dei vantaggi di pCloud:

Sicurezza: i tuoi dati sono crittografati sia durante il trasferimento che in fase di archiviazione, con crittografia AES a 256 bit di livello militare.

i tuoi dati sono crittografati sia durante il trasferimento che in fase di archiviazione, con crittografia AES a 256 bit di livello militare. Affidabilità: pCloud offre una garanzia di uptime del 99,9% e backup multipli su server in diverse località per garantire la massima sicurezza dei tuoi dati.

pCloud offre una garanzia di uptime del 99,9% e backup multipli su server in diverse località per garantire la massima sicurezza dei tuoi dati. Accessibilità: accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi. pCloud offre app per desktop, mobile e web.

accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi. pCloud offre app per desktop, mobile e web. Funzionalità aggiuntive: pCloud offre una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui la condivisione di file, la sincronizzazione automatica e il backup remoto.

Non aspettare oltre! Approfitta subito di questa incredibile offerta e inizia a goderti i vantaggi di pCloud. Distingue per la sua semplicità d’uso e la sua interfaccia intuitiva. Gestire i tuoi file è facile e veloce, anche se non hai familiarità con l’archiviazione cloud. Inoltre, pCloud offre un eccellente servizio clienti, sempre pronto ad aiutarti in caso di bisogno.