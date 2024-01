Con PrivateVPN il servizio per 3 anni è a soli 2,08 € al mese

Stai cercando una VPN (rete privata virtuale) per proteggere la tua privacy e sicurezza online? PrivateVPN ti garantisce qualità e prezzo super. Segnaliamo, in particolare, il pacchetto più conveniente, ovvero quello che prevedeil pagamento di solo 2.08 Euro al mese per tre anni per uno sconto dell’85%!

Questa opzione, infatti, è molto più appetibile della offerta che prevede lo sconto del 16% sul pacchetto mensile (10.39 Euro) e la promo sul piano trimestrale (6.20 Euro al mese). Insomma, con soli 75 Euro ottieni una delle VPN più affidabili e stabili del mondo per ben tre anni: una opportunità da cogliere al volo.

PrivateVPN: qualità, sicurezza e convenienza

PrivateVPN è. sinonimo di qualità, convenienza e sicurezza. A proposito di quest’ultimo punto è importante sottolineare che il servizio utilizza crittografia end to end per proteggere la tua privacy e gode di una rete di server globale con oltre 200 server in 63 paesi per garantire agli utenti velocità di connessione elevate e una connessione affidabile.

La VPN utilizza una interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare: anche i meno esperti possono utilizzare il servizio in maniera efficace e semplice. Ma perché acquistare una VPN? Noi ti diamo 6 motivi:

Sicurezza : Una VPN crittografa il traffico Internet, proteggendo i dati da hacker e intercettazioni, specialmente quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica.

: Una VPN crittografa il traffico Internet, proteggendo i dati da hacker e intercettazioni, specialmente quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica. Privacy : Nasconde l’indirizzo IP reale, rendendo più difficile per i siti web e i fornitori di servizi Internet tracciare le tue attività online.

: Nasconde l’indirizzo IP reale, rendendo più difficile per i siti web e i fornitori di servizi Internet tracciare le tue attività online. Accesso a contenuti geograficamente limitati : Permette di accedere a siti web e servizi che potrebbero essere bloccati o limitati in alcune aree geografiche.

: Permette di accedere a siti web e servizi che potrebbero essere bloccati o limitati in alcune aree geografiche. Evitare la censura : Utile in paesi dove internet è soggetto a restrizioni e censura, permettendo l’accesso a un internet libero e aperto.

: Utile in paesi dove internet è soggetto a restrizioni e censura, permettendo l’accesso a un internet libero e aperto. Migliorare la connessione : Alcune VPN possono aiutare a evitare la limitazione della larghezza di banda da parte dei fornitori di servizi Internet.

: Alcune VPN possono aiutare a evitare la limitazione della larghezza di banda da parte dei fornitori di servizi Internet. Sicurezza nelle transazioni online: Particolarmente importante per chi effettua operazioni bancarie o acquisti online.

