Con questa VPN risparmi l'87% e hai in regalo 3 mesi gratis

PrivadoVPN propone 24 mesi di VPN in offerta a 1,48 euro al mese, più 3 mesi extra gratis. Inoltre, la promozione include una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni, qualora il servizio di rete privata virtuale non dovesse soddisfare le aspettative iniziali.

Sicurezza svizzera, rete di server globale e funzionalità avanzate rendono PrivadoVPN una delle scelte migliori per chi è alla ricerca di un servizio VPN dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, sono inclusi dati illimitati e l’utilizzo dell’app VPN su un ampio numero di dispositivi in contemporanea.

PrivadoVPN: 24 mesi di VPN in sconto dell’87%

La società del servizio PrivadoVPN ha sede a Zugo, in Svizzera, e deve osservare le rigide legge sulla privacy degli utenti imposte dal governo svizzero. Da qui si spiega l’elevata sicurezza dei dati personali dei clienti PrivadoVPN, una sicurezza a tutti gli effetti svizzera.

Un altro punto di forza della VPN in offerta è la sua rete di server globale, con la possibilità di scegliere tra 66 città diverse per ottenere la migliore connessione VPN possibile. Dal Brasile al Giappone, dal Canada alla Svizzera, dal Regno Unito all’India, dall’Australia alla Russia: sono tanti i Paesi che offrono server VPN nelle loro città.

A tutto questo si aggiungono funzionalità extra che rendono il servizio VPN in questione come una delle migliori soluzioni nel settore. Con PrivadoVPN si ottengono infatti tra le altre cose il blocco degli annunci pubblicitari, uno strumento di parental control, la politica no-log e un tool per la prevenzione dalle minacce informatiche.

Al momento i primi 24 mesi di PrivadoVPN sono in sconto dell’87%, con prezzi a partire da 1,48 euro al mese per due anni. In più, la promozione in corso offre una garanzia di 30 giorni e 3 mesi extra gratuiti.