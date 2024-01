Se il tuo televisore è ancora funzionante ma non ti permette di guardare più i canali lineari, non devi per forza gettarlo via e spendere chissà quale cifra per acquistarne uno nuovo. Puoi infatti investire una cifra irrisoria per risolvere il problema: solo 19,79 euro (spedizione compressa). È questo il prezzo del decoder DVB-T2 con risoluzione Full HD di Fenner, ma ricorda di inserire il codice promozionale CASA24 al momento del pagamento così da ottenere uno sconto immediato.

L’articolo è venduto da game_eletronic_virz, venditore professionale con 99,7% di feedback positivi e oltre 55.000 recensioni.

Meno di 20€ per il decoder digitale terrestre Full HD che puoi usare anche per guardare contenuti dalla penna USB

Il decoder Fenner è un dispositivo di ricezione digitale terrestre che consente di vedere i canali televisivi in chiaro in Full HD (risoluzione massima supportata). Di fondamentale importanza il fatto che sia conforme allo standard DVB-T2, introdotto in Italia nel 2023 per sostituire il precedente standard DVB-T.

Compatto e con un design essenziale, il dispositivo è dotato di una porta HDMI per la connessione a un televisore o a un monitor, di una porta USB-A per collegare una penna USB o a un disco rigido esterno, di un’antenna coassiale per la ricezione del segnale digitale terrestre e di una porta LAN per internet per guardare contenuti su YouTube (c’è anche il Wi-Fi).

Il dispositivo è facilissimo da installare e utilizzare. Alla prima accensione viene effettuata una scansione in automatico per “trovare” tutti i canali televisivi. Supporta inoltre il codec HEVC, che consente di comprimere i dati video in modo più efficiente, migliorando la qualità dell’immagine e riducendo al contempo la banda necessaria per la trasmissione.

In termini di dimensioni, come già anticipato, il decoder DVB-T2 di Fenner è abbastanza piccolo e compatto. Il peso è di circa 150 grammi, le dimensioni sono invece 14 x 8 x 3 centimetri. All’interno della confezione è ovviamente incluso anche il telecomando con tutti i pulsanti per gestire anche la riproduzione dei contenuti da unità d’archiviazione collegate.

Ricorda di inserire il codice CASA24 al momento del pagamento. Solo in questo modo si ottiene uno sconto che porta il prezzo finale a meno di 20€, spedizione compresa.

