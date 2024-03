Oggi ti bastano 129,99 euro (spedizione compresa) per aggiungere al tuo arsenale di dispositivi tech un tablet Android 2K con 16GB di RAM e 256GB di archiviazione interna. Rendono più accattivante il tutto il design full screen e la doppia fotocamera sul retro. Imperdibile? Per chiunque voglia spendere poco senza però scendere ad eccessivi compromessi, assolutamente sì!

Per l’intrattenimento, questo tablet Android 2K a soli 129,99€ è un must have

Il tablet SEBBE S23 è un dispositivo Android 13 che offre un’esperienza utente davvero niente male. Con un display da 11 pollici con risoluzione 2K, un processore octa-core e una batteria di lunga durata (10.000 mAh), questo dispositivo se la cava alla grande con attività legate a intrattenimento, produttività e creatività.

Il tablet ha un design moderno, con un corpo in metallo unibody che lo rende resistente e leggero. Come già anticipato, il display 2K è da 11 pollici ed è “circondato” da cornici molto sottili.

Il sistema operativo è Android 13, che offre una serie di funzionalità che migliorano l’esperienza d’uso e anche la sicurezza dell’utente. Non mancano ovviamente le applicazioni di Google, fondamentali per godersi un dispositivo Android. Un’app immancabile è il Play Store, il negozio da cui scaricare tantissime applicazioni gratuite o a pagamento, come TikTok, Instagram, Facebook e tutte quelle per guardare contenuti in streaming.

Essendo votato all’intrattenimento, non poteva mancare un comparto fotografico solido. Questo è composto da due sensori da 8 e 20 megapixel rispettivamente. I risultati non sono eccezionali (parliamo di un dispositivo low cost), ma per chi non ha troppe pretese possono andare più che bene.

Infine c’è da segnalare che la batteria è da 10.000mAh e garantisce un’autonomia impressionante. Con un uso moderato, non dovrai caricare il tablet per giorni.