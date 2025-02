Con Saily puoi avere un piano dati eSIM per i tuoi viaggi

Ti stai preparando ad un viaggio e vuoi avere internet subito disponibile non appena arrivi a destinazione, senza cercare una SIM locale o affrontare costi di roaming impossibili? Allora scegli Saily, una piattaforma creata dallo stesso team di NordVPN con cui rimanere connesso ovunque nel mondo.

Saily: l’eSIM che conviene per i tuoi viaggi in tutto il mondo

Come funziona Saily? Ti basta scegliere la destinazione, selezionare il piano dati più adatto alle tue esigenze e attivare la eSIM direttamente sul tuo dispositivo compatibile. Non avrai bisogno di SIM fisiche, né di dover attendere: sarà subito attiva al tuo arrivo.

Oltre a fornirti dati mobili per il tuo viaggio, inoltre, Saily instrada la tua connessione attraverso un server remoto per garantirti privacy e sicurezza. In più, puoi sfruttare anche il blocco degli annunci per ridurre la pubblicità intrusiva che rallenta la navigazione e consuma i dati.

Con Saily avrai anche una protezione web avanzata: il filtraggio DNS permette di bloccare automaticamente tracker, siti dannosi e minacce online così da poter navigare in tutta tranquillità senza compromettere i tuoi dati.

Saily ti permette di dimenticare i costi di roaming e le complicazioni con eventuali SIM locali: la soluzione perfetta se viaggi spesso o se stai andando fuori dall’Europa. Scarica l’app adesso.