Con un clic RISPARMI 270 € su questo mini PC con Ryzen 7 e 32 GB di RAM

Sembrerà assurdo a molti, ma all’interno di una scatoletta così piccola possono nascondersi caratteristiche hardware stratosferiche. Il mini PC che oggi Amazon mette a disposizione è stato prodotto da uno dei principali brand in quest’ambito, ovvero ACEMAGICIAN. Grazie alla sua abitudine nel produrre computer di questo genere, questa volta l’azienda ha fatto un ottimo lavoro soprattutto per le persone più esigenti.

Ci ritroviamo infatti di fronte ad un mini PC dotato di un processore top di gamma e anche di altre componenti che faranno leccare i baffi ai più nerd. Oltre a questo, è molto vantaggioso anche il prezzo di vendita che scende prima del 17% con un’offerta a tempo e poi di ulteriori 270 € applicando un coupon nella pagina di acquisto. In questo modo il computer verrà pagato solo 429,99 €, approfittando peraltro di due anni di garanzia e della spedizione in 24 ore.

Su Amazon arriva il mini PC di ACEMAGICIAN in sconto

Partendo dal design, non c’è molto da dire: questo mini PC non è altro che una piccola scatoletta, quasi come se fosse un decoder. Al suo interno ci sono tutti i componenti hardware e anche un sistema con una ventola raffreddante che dissipa perfettamente il calore.

Il punto focale sta nel processore, un AMD Ryzen 7 5700U, in grado di raggiungere ben 4,3 GHz. Se credete che gli altri componenti non siano all’altezza, vi sbagliate di grosso: c’è una memoria RAM da 32 GB DDR4 insieme ad un SSD da 1 TB.

Insomma, per un prezzo del genere, è davvero difficile trovare un computer desktop così performante. Amazon permette a tutti di acquistarlo per una cifra di 429,99 € applicando il coupon da 270 €. Potrebbe arrivare già domani a casa vostra.

