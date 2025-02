Conserva i dati delle carte di credito in modo sicuro con NordPass

Le persone che durante l’anno effettuano numerosi acquisti online devono fare i conti con due problemi: il rischio di imbattersi in una truffa online, con tutte le conseguenze del caso, e dover ogni volta digitare manualmente le informazioni di pagamento. Per loro, e per tutti coloro che hanno la necessità di conservare in modo sicuro le carte di credito e i loro dati, lo strumento più efficace è un password manager affidabile.

Tra i migliori oggi in circolazione si annovera NordPass, ideale per quanti vogliono continuare a fare shopping online in modo sicuro e veloce, senza quindi dover ricordare o scrivere ogni volta i dati di pagamento. NordPass è disponibile con un account gratis, volendo però c’è anche la versione Premium, che tra le altre cose aggiungere funzionalità di sicurezza aggiuntive come Salute Password (per identificare password deboli) e Data Breach Scanner (per individuare eventuali violazioni di dati), più la condivisione delle password in totale sicurezza e il passaggio da un dispositivo all’altro senza dover eseguire ogni volta un nuovo login. In questi giorni NordPass Premium è in offerta a 1,29 euro al mese, grazie al 56% di sconto applicato al prezzo di listino.

Come conservare i dati delle carte di credito in sicurezza con NordPass

Ecco dunque in che modo NordPass aiuta le persone a conservare i dati delle carte di credito in modo sicuro e a migliorare l’esperienza di acquisto online.

Crittografia : il password manager NordPass utilizza un algoritmo di crittografia avanzato per salvare i dati di pagamento, proteggendoli così da eventuali furti e violazioni.

: il password manager NordPass utilizza un algoritmo di crittografia avanzato per salvare i dati di pagamento, proteggendoli così da eventuali furti e violazioni. Compilazione automatica : una volta effettuato il loro salvataggio, durante i successivi acquisti online si può beneficiare della compilazione automatica dei dati di pagamento all’interno dei siti di e-commerce, velocizzando in maniera significativa la procedura di acquisto.

: una volta effettuato il loro salvataggio, durante i successivi acquisti online si può beneficiare della compilazione automatica dei dati di pagamento all’interno dei siti di e-commerce, velocizzando in maniera significativa la procedura di acquisto. Anti-phishing : NordPass inserisce i dati delle carte di credito esclusivamente nei siti legittimi, riducendo così il rischio legato alle truffe online e agli attacchi di phishing.

: NordPass inserisce i dati delle carte di credito esclusivamente nei siti legittimi, riducendo così il rischio legato alle truffe online e agli attacchi di phishing. Autenticazione biometrica: protezione dei dati di livello superiore grazie all’utilizzo dell’autenticazione biometrica o di una Master Password (come di solito viene definita l’unica password da ricordare per accedere alla cassaforte digitale del password manager).

Il piano biennale Premium di NordPass è in offerta a 1,29 euro al mese, con tre mesi extra in omaggio e una garanzia di rimborso di 30 giorni.