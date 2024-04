Conserva i tuoi dati al SICURO con l'hard disk da 500GB, costa 27 EURO

Non avere un hard disk significa precludersi una possibilità: tenere al sicuro i propri dati. Non è mai troppo tardi per rimediare però, soprattutto quando Amazon lancia offerte di questo genere. Il colosso e-commerce rende disponibile un disco esterno portatile da ben 500 GB di memoria molto veloce e soprattutto poco costoso.

Chi vuole portare a casa un hard disk performante che non costi troppo e che sia compatto e resistente, ha trovato il prodotto che fa al caso proprio. Con il 7% di sconto, ecco un prezzo finale di 27,90 €, peraltro con spedizione in 24 ore e con due anni di garanzia.

L’hard disk su Amazon va a ruba: con i suoi 500 GB è un pozzo di memoria

Molto compatto grazie alle sue dimensioni da 2,5″, questo hard disk esterno portatile offre anche una gran velocità con l’USB 3.0. La dimensione di 500 GB ha senso anche grazie alla velocità di trasferimento dati che è in grado di spingersi fino a 5 Gbit/s.

Avere un hard disk esterno oggi è fondamentale in quanto tutti hanno l’abitudine di immortalare qualsiasi cosa con una foto o con un video. Scaricare il proprio smartphone da file superflui e quindi obbligatorio per non ritrovarsi sempre di fronte al problema della memoria piena. Questo hard disk esterno portatile da 500 GB è la soluzione giusta, anche perché costa meno del solito.

Chi vuole portarlo a casa sfruttando lo sconto del 7% che Amazon propone può spendere solo 27,90 €. Gli anni di garanzia sono due mentre la spedizione avviene in 24 ore. In poche parole una volta acquistato, lo si può già avere a casa.