Conserva i tuoi dati sul nuovo HARD DISK da 2TB a prezzo ridicolo

Al giorno d’oggi non è difficile ritrovarsi improvvisamente a perdere i dati conservati in un computer o in uno smartphone ed è per questo che bisogna prendere delle precauzioni. Secondo quanto riportato infatti, sono sempre di più gli utenti che ricorrono all’acquisto di un hard disk esterno.

Fortunatamente sul web ce ne sono davvero tanti di tutte le dimensioni e soprattutto per tutte le tasche. Oggi ad esempio su Amazon spunta in sconto il Toshiba Canvio Basics, dispositivo da ben 2 TB di memoria interna che permette di immagazzinare tanti dati in piena sicurezza. Il prezzo scende del 32% e si ferma a soli 68,40 €. Basteranno 24 ore per riceverlo a casa e ci saranno anche due anni di garanzia disponibili.

Con il Canvio di Toshiba, avrete un hard disk senza precedenti

L’aspetto sorprendente è quello delle dimensioni: questo hard disk è talmente piccolo che portarlo in tasca non risulterà per nulla un impedimento. Il Canvio Basics di Toshiba ha una capienza da 2 TB e può pertanto immagazzinare davvero tanti dati al suo interno.

Lo standard USB arriva fino al 3.0 e garantisce una velocità nel trasferimento dati davvero importante, in grado di arrivare fino a 1 Gb per secondo.

Insieme a pochi altri dispositivi presenti sul mercato, questo Toshiba Canvio Basics è in grado di sorprendere. Pur trattandosi di un semplice hard disk, è dotato di un’ottima velocità come si può notare dalle specifiche tecniche. È semplice da trasportare visto che è molto piccolo, è capiente e soprattutto costa anche poco grazie all’offerta di Amazon.

Oggi infatti c’è il 32% di sconto, il che significa che si potranno risparmiare circa 31 € sul prezzo totale. Infine, chi vorrà acquistarlo, lo pagherà solo 68,40 € sul celebre sito e-commerce. Occorreranno solo 24 ore per riceverlo a casa e ci saranno anche due anni di garanzia disponibili oltre ai 30 giorni di reso classici.

