Continua la promo TOP di pCloud: spazi cloud a vita scontati fino al 37%

La ricerca spasmodica di uno spazio cloud molto capiente e poco costoso è giunta al termine nel momento in cui hai cliccato sul link di questo articolo. La promo TOP di pCloud è il meglio che puoi trovare attualmente. La piattaforma di cloud storage offre spazio a vita per archiviare tutti i tuoi dati, senza canoni mensili e con sconti fino al 37%.

I tuoi file saranno al sicuro su server protetti da crittografia e da copie di backup multipli. Non dovrai più avere paura di perdere i tuoi file importanti.

Promo TOP di pCloud: tanti vantaggi a prezzi molto contenuti

Con pCloud, condividere i tuoi file con chi vuoi è semplicissimo: crea cartelle dedicate e imposta i permessi di accesso. Potrai così collaborare con i tuoi colleghi, condividere foto e video con i tuoi amici o inviare file ai tuoi clienti sempre in sicurezza.

pCloud si integra anche perfettamente con i principali servizi cloud, come Dropbox, OneDrive e Google Drive. Sincronizzando automaticamente i tuoi file, potrai poi accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo, e quando vuoi.

pCloud ti offre anche una serie di funzionalità avanzate che ti semplificano la vita:

Upload automatico delle foto: libera spazio sul tuo dispositivo e salva automaticamente i tuoi ricordi su pCloud.

libera spazio sul tuo dispositivo e salva automaticamente i tuoi ricordi su pCloud. Modalità offline: accedi ai tuoi file anche quando sei offline, per averli sempre a portata di mano.

accedi ai tuoi file anche quando sei offline, per averli sempre a portata di mano. Player integrati: riproduci video e musica direttamente dal cloud, senza dover scaricare nulla.

Per quanto riguarda i piani a vita in offerta, sono tre: 500GB a soli 199€, 2TB a soli 399€, e 10TB a soli 1190€. I prezzi si intendono già scontati. Non sei ancora convinto? Puoi utilizzare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni, che è un ottimo modo di provare il servizio senza impegno.

Adesso è arrivato il momento di scegliere: sottoscrivere la promo TOP di pCloud oppure affidarti a una soluzione costosa e con abbonamenti periodici. Ti consideriamo intelligente, quindi siamo sicuri che farai una scelta che lo sia altrettanto.