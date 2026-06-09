Conto a zero spese e 150€ in regalo su Amazon con la nuova promo di Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto a zero spese con anche un Buono Amazon da 150 euro in regalo.
Davide Raia
Pubblicato il 9 giu 2026
Conto a zero spese e 150€ in regalo su Amazon con la nuova promo di Mediolanum
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Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere SelfyConto di Banca Mediolanum. L’istituto milanese mette a disposizione dei nuovi clienti un conto che può diventare, facilmente, a zero spese e che offre anche un Buono Amazon da 150 euro in regalo. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, da cui è possibile completare una veloce procedura di apertura.

Apri qui SelfyConto

banca mediolanum

Le caratteristiche della promo

SelfyConto di Banca Mediolanum è disponibile con canone zero per un anno, poi 3,75 euro al mese. Il canone, però, viene azzerato a tempo indeterminato rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

  • i clienti Under 30
  • con l’accredito di stipendio
  • spendendo almeno 500 euro al mese

Al conto è abbinata la carta di debito (a canone zero se virtuale oppure a canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, per la versione fisica), con prelievi gratis in area euro. È possibile richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno. Ci sono anche bonifici senza commissioni (sia ordinari che istantanei).

La promozione riservata ai nuovi clienti permette l’apertura del conto, con le condizioni descritte, e, in aggiunta, include un Buono Amazon da 150 euro in regalo. Il buono in questione è ottenibile effettuando almeno un’operazione con carta (basta un qualsiasi pagamento) e impostando l’accredito dello stipendio, in modo d azzerare il canone.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile tramite il box qui di sotto. L’apertura può essere completata anche tramite SPID. L’offerta descritta è valida solo per un breve periodo ed è rispervata a tutti i clienti privati che richiedono oggi l’apertura del conto corrente. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per un conto completo e ricco di vantaggi.

Apri qui SelfyConto

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