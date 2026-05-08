Conto a zero spese e interessi al 3%: la promo BBVA di maggio 2026 è imbattibile

Tra le migliori opzioni per aprire un nuovo conto corrente a zero spese a maggio 2026, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere il Conto BBVA a canone zero.

Per i nuovi clienti, infatti, ci sono diversi vantaggi, come prelievi e bonifici gratis, ed è possibile ottenere interessi al 3% e cashback al 3% per i primi 6 mesi.

La remunerazione continuerà, con un tasso legato all’andamento del mercato, anche dopo la fine del periodo promozionale. In questo modo, è possibile ottenere un guadagno costante dalla liquidità non vincolata.

Per accedere alla promo e aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di BBVA, disponibile tramite il link qui di sotto.

Conto BBVA: cosa prevede la promo

Il Conto BBVA è un conto online con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare per eliminare il costo di mantenimento

, senza alcun requisito da rispettare per eliminare il costo di mantenimento carta di debito inclusa, con canone zero, e prelievi gratis a partire da 100 euro

bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito , con canone azzerabile

, con canone azzerabile interessi al 3% per i primi 6 mesi sul saldo disponibile e non vincolato, con liquidazione mensile; successivamente, il conto continuerà ad avere una remunerazione con un tasso che sarà stabilito in base all’andamento del mercato

sul saldo disponibile e non vincolato, con liquidazione mensile; successivamente, il conto continuerà ad avere una remunerazione con un tasso che sarà stabilito in base all’andamento del mercato cashback del 3% per le spese con carta di debito, fino a 280 euro di acquisti mensili, per i primi 6 mesi

Si tratta, quindi, di un conto corrente online completo e ricco di vantaggi, pensato per garantire un utilizzo senza costi e per offrire all’utente diversi vantaggi, con la remunerazione e il cashback.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto. La procedura di apertura è semplice e veloce. Questa promo rappresenta un’occasione da cogliere al volo per poter aprire un conto online ricco di vantaggi.