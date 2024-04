HYPE, il tuo conto a canone zero

Conto HYPE è il tuo conto a canone zero grazie al quale puoi gestire le tue finanze in modo semplice e conveniente. Sì, perché se cerchi un conto senza canone mensile che ti permetta in modo semplice e conveniente, allora HYPE è la soluzione perfetta per te.

Uno dei principali vantaggi di questa soluzione è la completa assenza di spese fisse. Diversamente da molti conti tradizionali che gravano sul bilancio personale con costi di gestione, permette di mantenere un conto completamente gratuito, il che lo rende ideale per studenti, giovani professionisti e chiunque voglia ridurre le proprie spese bancarie.

HYPE, conto online a zero spese

HYPE offre, fra gli altri, 5 vantaggi specifici

Canone zero: niente canoni mensili o costi nascosti, solo il costo della carta fisica se la desideri (9,90€). Carta virtuale Mastercard: disponibile fin da subito per effettuare acquisti online e in app in modo sicuro. Carta fisica Mastercard: opzionale, con prelievi gratuiti fino a 250€ al mese in Europa. Bonifici gratuiti: verso tutti i conti bancari in Italia e in zona Euro. Ricariche gratuite: da contanti, bonifici, o addebito su carta.

HYPE non è solo economico ma anche estremamente funzionale. Grazie all’app dedicata, disponibile sia per iOS che per Android, gli utenti possono gestire le loro finanze in tempo reale, ovunque si trovino. L’app permette di effettuare pagamenti immediati, trasferire denaro, controllare il saldo e le spese, e persino investire in prodotti finanziari, tutto dal palmo della mano.

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale del servizio HYPE. Il conto è equipaggiato con moderni sistemi di sicurezza che proteggono le transazioni e i dati personali degli utenti. Inoltre, ogni carta associata al conto è dotata di tecnologia contactless, permettendo pagamenti rapidi e sicuri senza il bisogno di inserire la carta fisica.

In aggiunta, HYPE offre la possibilità di personalizzare il proprio piano di spesa attraverso impostazioni avanzate che aiutano a gestire il budget in modo efficace. Gli utenti possono impostare limiti di spesa giornalieri o mensili, ricevere notifiche in tempo reale per ogni transazione e categorizzare le spese per una migliore visualizzazione delle abitudini di consumo