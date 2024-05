Ottieni 250 Euro in buoni Amazon con Crédit Agricole

Crédit Agricole ha lanciato una promozione esclusiva che permette ai nuovi clienti di ottenere buoni Amazon del valore di 250 Euro. Vediamo di scoprire come sfruttare al meglio questa opportunità. D’altronde, in un’epoca in cui lo shopping online è diventato più una norma che un’eccezione, la possibilità di ottenere buoni Amazon può sembrare particolarmente allettante. Ecco perché si tratta di un’occasione imperdibile.

La promozione è semplice e accessibile. Crédit Agricole ha deciso di premiare i nuovi clienti che aprono un conto corrente, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la sua clientela e fornire un valore aggiunto tangibile.

Come funziona la promo di Crédit Agricole

Innanzitutto, puoi aprire il tuo Conto Online direttamente da casa, recandoti in filiale o utilizzando l’applicazione mobile di Crédit Agricole. Una volta che hai avviato la procedura, è importante inserire il codice promozionale “VISA”, che puoi facilmente trovare sul sito web della banca o presso una delle sue filiali. Il passaggio successivo è richiedere la Carta Debit Visa, una carta di debito internazionale che ti permetterà di effettuare acquisti in tutto il mondo, accrescendo così la tua flessibilità finanziaria.

L’aspetto più allettante di questa promozione si manifesta nell’utilizzo della tua Carta Debit Visa. Con questa carta, ogni 200 Euro di spesa che effettuerai ti garantirà un rimborso di 20 Euro sotto forma di Buono Regalo Amazon. Questo meccanismo non solo ti offre un ritorno tangibile con ogni acquisto ma promuove anche una maggiore frequenza di utilizzo della carta, massimizzando i benefici che puoi ricevere durante il periodo promozionale.

Invita chi vuoi con il tuo codice promo: è facile, fai tutto con l’App Crédit Agricole. Per te, un Buono Regalo* da 25 Euro per ogni amico che apre il conto online, fino a un massimo di 6 amici per 150 Euro!