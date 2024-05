PixPay, il conto ideale per i tuoi figli

Insegnare ai propri figli il valore del denaro e la gestione responsabile delle finanze è un’impresa fondamentale per prepararli al futuro. Con PixPay, questo compito diventa più semplice e divertente, grazie a un conto corrente e una carta prepagata pensati su misura per i più giovani. PixPay è disponibile dai 10 anni in su e mette a disposizione una app ideale per i tuoi figli, educandoli finanziariamente, che per te, visto che avrai tutte le operazioni sotto controllo.

Grazie alla promo in atto, inoltre, potrai avere 5 Euro grazie al codice promozionale PIXFIN. PixPay offre ai genitori la tranquillità di avere il pieno controllo sulle finanze dei propri figli. Attraverso un’app intuitiva, è possibile impostare limiti di spesa e autorizzazioni, monitorare le transazioni in tempo reale e bloccare la carta in caso di smarrimento o furto.

Al tempo stesso, i ragazzi avranno la loro autonomia: potranno fare acquisti online e nei negozi, ricevere la paghetta direttamente sul conto e gestire il loro denaro in modo responsabile. L’app PixPay dedicata ai ragazzi è dotata di strumenti educativi che li aiuteranno a comprendere il valore del denaro, a risparmiare e a fare scelte consapevoli.

Vantaggi concreti per tutta la famiglia

PixPay non è solo un conto, ma un vero e proprio strumento per educare all’educazione finanziaria. Ecco alcuni dei suoi vantaggi concreti:

Carta prepagata Mastercard : sicura e accettata in tutto il mondo, per acquisti online e nei negozi.

: sicura e accettata in tutto il mondo, per acquisti online e nei negozi. App intuitive : una per i genitori e una per i ragazzi, con funzioni di controllo, monitoraggio e gestione del denaro.

: una per i genitori e una per i ragazzi, con funzioni di controllo, monitoraggio e gestione del denaro. Limiti di spesa e autorizzazioni : per impostare regole chiare e adatte all’età di ogni figlio.

: per impostare regole chiare e adatte all’età di ogni figlio. Paghetta automatica : per insegnare ai ragazzi il valore del lavoro e la gestione del budget.

: per insegnare ai ragazzi il valore del lavoro e la gestione del budget. Strumenti educativi : per imparare a risparmiare, fare scelte consapevoli e gestire le finanze in modo responsabile.

: per imparare a risparmiare, fare scelte consapevoli e gestire le finanze in modo responsabile. Canone mensile conveniente: solo 2,99€ al mese, con ricariche e prelievi illimitati in Italia e zona euro.