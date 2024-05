Con SelfyConto ottieni fino a 150 Euro in buoni Amazon

Ma i vantaggi di SelfyConto non finiscono qui! Oltre alla possibilità di ottenere fino a 150 euro in buoni Amazon, SelfyConto offre una serie di benefici che rendono la gestione finanziaria quotidiana sia conveniente che piacevole. Innanzitutto, puoi godere di un canone annuo pari a zero per sempre, eliminando così le preoccupazioni legate ai costi fissi del conto. In aggiunta, riceverai una carta di debito Mastercard gratuita per il primo anno; successivamente, il costo sarà di soli 12 euro all’anno.

Non ci sono spese aggiuntive su bonifici, prelievi e pagamenti, permettendoti di gestire il tuo denaro senza costi nascosti. L’app dedicata è progettata per essere semplice e intuitiva, facilitando la gestione del tuo conto ovunque tu sia. Inoltre, il servizio clienti è sempre disponibile, pronto a assisterti in ogni necessità per garantire un’esperienza bancaria senza intoppi. Con tutti questi benefici, SelfyConto si conferma come una soluzione ideale per chi cerca praticità e vantaggi economici nella gestione del proprio denaro.