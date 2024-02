Controlla da REMOTO i tuoi dispositivi con 4 prese SMART svendute su Amazon

Finalmente sono ritornate in sconto le prese smart che tutti amano, con ben 4 dispositivi in un solo colpo. Amazon mette a disposizione il prodotto che cambia la vita a tutti coloro che amano avere dispositivi automatizzati in casa. Comandare i propri accessori elettrici da remoto, con la voce o con l’applicazione ufficiale, non sarà più un problema.

L’offerta lampo permette a tutti di effettuare l’acquisto con un prezzo ridicolo: solo 27 €, compresi di spedizione entro domani e di due anni di garanzia.

Prese smart in sconto, si collegano al Wi-Fi e funzionano con Alexa

Rispetto a tutte le altre prese smart, siamo al cospetto di dispositivi ben realizzati e con più funzioni. È questo il motivo principale per acquistarle: sono nettamente superiori alle altre. Ogni presa intelligente nella scatola può infatti misurare quanta energia viene utilizzata dal dispositivo elettronico che vi è collegato. Il tutto mediante l’applicazione ufficiale, super completa sotto ogni aspetto.

Basta parlare con Alexa per dirgli di accendere o spegnere ad esempio la lampada collegata alla presa smart in soggiorno. Lo stesso può avvenire per togliere alimentazione allo smartphone in carica o a qualsiasi altro dispositivi. Addirittura c’è l’opportunità di programmare un timer.

Perché acquistare queste 4 prese smart per la vostra casa? Semplice: siete gli unici a non averle. ormai tutti hanno automatizzato alcune funzionalità con l’integrazione nel proprio ambiente domestico di questi dispositivi. Il punto di forza è sicuramente anche la sicurezza, siccome si potrà provvedere a staccare la corrente ad un dispositivo anche trovandosi a migliaia di chilometri di distanza.

Se ad esempio siete usciti di casa e avete lasciato la vostra lampada accesa, qualora fosse collegata ad una presa smart del genere, potrete disattivare la corrente dallo smartphone e spegnere la luce. Il motivo principale per cui bisogna effettuare l’acquisto è sicuramente il prezzo: con il 5% di sconto le prese smart costano solo 27,08 € e con due anni di garanzia. Già domani saranno a casa vostra.

