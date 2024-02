Controlla SATURAZIONE e battito cardiaco, il saturimetro è in SUPER SCONTO

L’offerta di Amazon oggi riguarda il miglior saturoimetro disponibile in commercio, peraltro anche molto conveniente.

Il Beurer PO 30, in grado di misurare i battiti cardiaci e saturazione dell’ossigeno nel sangue, costa oggi il 26% in meno con un’offerta a tempo e dunque solo 19,99 €.

Amazon offre il saturimetro Beurer al 26% di sconto

Il pulsossimetro, o saturimetro che dir si voglia, è oggi disponibile in sconto su Amazon e offre caratteristiche ineguagliabili. Chi ha paura di trovare un prodotto che non disponga di abbastanza autonomia, può totalmente accantonare questo pensiero: il Beurer PO 30 arriva fino a 50 ore.

Nessun dispositivo del genere riesce a garantire una durata così estesa, garantita anche da una funzione in particolare: quella dello spegnimento automatico.

In grado di monitorare con una precisione chirurgica la frequenza cardiaca pulsazione per pulsazione, questo saturimetro stupisce e non poco. Anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue è impeccabile. Tutte queste informazioni sono visibili sullo splendido display a colori dotato di luminosità regolabile e di 4 prospettive di visualizzazione. C’è anche una pratica custodia, un cinturino e le batterie incluse in confezione.

Saliti in auge durante il periodo del COVID, questi piccoli dispositivi sono poi diventati gli “assistenti medici” di tantissime persone. Avere un saturimetro è fondamentale, soprattutto per evitare paranoie e per scongiurare problematiche di vario genere. Tra i punti di forza di questo prodotto dunque c’è la grande precisione nel decifrare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la precisione del battito cardiaco, ma non finisce; gli utenti riferiscono anche di una discreta durata della batteria e di una rapidità di risposta superiore ad altri saturimetri.

Oggi, con l’offerta a tempo disponibile su Amazon, il dispositivo costa solo 19,99 €, frutto del 26% di sconto attivo. Basterà attendere solo un giorno per riceverlo a casa e con due anni di garanzia inclusi, oltre ai soliti 30 giorni di reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.