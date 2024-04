Controller Xbox in offerta su Amazon: disponibile sotto i 50€!

Vuoi divertirti con un amico in più sui tuoi videogiochi preferiti, magari in locale con la stessa console Xbox o al computer? Ecco l’offerta perfetta per te: il controller Xbox ufficiale è disponibile a poco meno di 50 euro su Amazon, con consegna gratuita in pochi giorni e nella fantastica colorazione Velocity Green! Ecco tutti i dettagli che devi sapere su questo affare proposto dal gigante dell’e-commerce.

Un controller Xbox in più per te in sconto: approfittane!

Il controller wireless Xbox per Xbox Series X|S, Xbox One e dispositivi Windows è disponibile nella tonalità Verde con il suo design iconico e pulito per offrirti il comfort più elevato possibile durante l’esperienza di gioco. Le modifiche applicate ai grilletti, ora dotati di texture antiscivolo, e al D-Pad ibrido ti permetteranno di giocare a tutti i tuoi titoli preferiti concentrandoti sempre sull’obiettivo e senza perdere un singolo input.

Il pulsante Condividi ti permette di salvare gli istanti che hai preferito della tua partita per mostrarli sulle piattaforme social, mentre tramite l’app Accessori potrai regolare il controller e la mappatura dei pulsanti. La connessione a console e PC è immediata grazie anche alla porta USB-C, mentre il jack per cuffie da 3,5 mm ti consente di collegare le cuffie per sentire ancora meglio i suoni in-game.

Il costo? 49,98 euro al posto di 64,99 euro, con pagamento da effettuare in singola soluzione e consegna gratuita in due giorni per i clienti abbonati a Prime.