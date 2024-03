Controller Xbox scende di prezzo su Amazon: compralo a meno di 50€

Lanciati sui tuoi videogiochi preferiti su console o su PC acquistando il controller Xbox su Amazon, ora disponibile in offerta al 25% in meno. Grazie alla promozione attuale lo riceverai a meno di 50 euro, con consegna gratuita e persino un buono bonus del 33% per il Game Pass. Insomma, in questo sconto non manca nulla, quindi non lasciartelo scappare!

Divertiti di più con i controller Xbox

Questa volta sul portale di e-commerce americano potrai acquistare il Controller Wireless per Xbox nella colorazione Robot White a un buon prezzo. Moderno e dal design davvero pulito, oltre che rimodernato, questo controller è estremamente confortevole grazie alla presa testurizzata sui grilletti e al D-pad ibrido. Tra le altre funzionalità essenziali figura quindi il pulsante Condividi, con il quale potrai salvare i momenti preferiti durante le tue partite a qualsiasi gioco al fine di mostrarli a tutti sui social!

Con l’applicazione Accessori potrai invece regolare la periferica mappando i pulsanti come preferisci. Tra le altre funzionalità troverai quindi il jack per cuffie da 3,5 mm per collegare auricolari e cuffie, e la connessione wireless via Bluetooth per PC, telefoni e console.

Il prezzo definitivo è di 44,99 euro al posto di 59,99 euro, con consegna in un giorno a costo zero e pagamento effettuabile solo in unica soluzione. Il buono del 33% per risparmiare su Game Pass per PC verrà consegnato nella ricevuta di acquisto via e-mail.