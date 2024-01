Copilot: Microsoft annuncia i GPT personalizzati e altre novità

Il 2023 è stato un anno fondamentale per l’intelligenza artificiale generativa, con i colossi della tecnologia (anche se all’appello manca una certa azienda di Cupertino…) che hanno presentato le loro proposte, più intelligenti e versatili aggiornamento dopo aggiornamento. Tra le protagoniste di questa “ondata AI” c’è anche Microsoft, che ha deciso di portare il suo Copilot anche su iOS e Android sotto forma di app standalone. Ma questa non è l’unica novità del giorno.

Copilot: le ultime novità annunciate da Microsoft

Nonostante siano state scoperte già diverse settimane fa, il gigante di Redmond solo in queste ore ha ufficialmente presentato le applicazioni per iOS e Android di Copilot.

Basta ora un tap sull’icona dell’app per dare il via alla conversazione con l’assistente AI in grado – grazie all’integrazione di GPT-4 e DALLE-3 – di generare contenuti testuali, creare immagini partendo da pochi dettagli e, cosa che non guasta mai, sciogliere qualche dubbio.

Le “magiche capacità” di Copilot sono dunque a completa disposizione anche su smartphone e tablet. Proprio come quelle di ChatGPT di OpenAI.

GPT personalizzati

Microsoft non ha intenzione di perdere tempo. Anzi vuole spingere il piede sull’acceleratore il più possibile, proprio come sta facendo in questi primi giorni del 2024. L’azienda con al timone Satya Nadella ha svelato anche l’intenzione di offrire chatbot AI personalizzati.

Al pari dei GPT della sopracitata OpenAI, i GPT di Copilot consentiranno agli utenti di “personalizzare il comportamento del chatbot su un argomento di particolare interesse“, come fitness, viaggi e cucina. Per rendere meglio l’idea, Microsoft ha reso già oggi disponibili alcuni GPT personalizzati creati in precedenza.

Per utilizzare questa funzionalità, sarà necessario abbonarsi al servizio Copilot Pro (20 dollari al mese, come ChatGPT Plus), ennesima novità delle ultime ore. Microsoft prevede inoltre di lanciare un’app chiamata Copilot GPT Builder, utile proprio per questo tipo di attività. Di questo software si sarà però poco o nulla. «Resta sintonizzato per ulteriori informazioni su questa esperienza man mano che ci avviciniamo alla sua disponibilità», si legge nel comunicato.

Infine, la società di Redmond ha confermato l’imminente disponibilità dell’assistente AI nelle app mobile di Microsoft 365 per gli utenti iOS e Android. La feature verrà implementata a febbraio.