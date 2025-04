Copilot Vision: primi test di Microsoft per condividere display e app con AI

Microsoft sta iniziando a effettuare test che riguardano l’app di Copilot, nello specifico alcune prove per potenziare lo strumento noto come Copilot Vision. Questo, pensato in origine per interagire con il browser Edge, potrebbe essere presto in grado di essere operativo su qualunque app PC.

Allo stato attuale, i primi test sono in fase di svolgimento tra gli utenti beta Insider degli Stati Uniti. Se tutto andrà come previsto, l’AI di Microsoft sarà in grado di evidenziare parti specifiche dello schermo, guidando gli utenti durante l’utilizzo dei software.

Per certi versi, la nuova versione Copilot Vision potrebbe sembrare simile alla funzione Recall di Windows, che va scattare istantanee in modo automatico automatico istantanee del display, ma in realtà è più simile alla condivisione dello schermo di un’app, come fa Microsoft Teams o a quanto proposto da altri programmi simili.

Copilot Vision non si ferma a Microsoft Edge: presto potrà interagire con qualunque app

Microsoft ha anche iniziato a testare la ricerca di file in Copilot su Windows, permettendo all’utente chiedere all’assistente AI informazioni sui contenuti dei singoli file. Per il momento, i formati supportati sembrano essere .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .pdf e .json che dovrebbero essere scansionati dall’AI per scovare porzioni di testo specifico al loro interno.

Sia la ricerca dei file che Copilot Vision richiedono l’installazione dell’app specifica su Windows, non necessitando per forza di un PC Copilot+. Non solo: questa funzione è anche disponibile per dispositivi Android e iOS.

Allo stato attuale è difficile interpretare a che punto sono i test. Un probabile aggiornamento potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane o, nel peggiore dei casi, nei prossimi mesi.