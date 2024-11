Corsair presenta la sua nuova tastiera e mouse da gioco per Mac

Corsair ha di recente annunciato una nuova versione compatibile con Mac della tastiera da gioco wireless K65 Plus. Il lancio della nuova periferica è accompagnata anche dal nuovo mouse wireless M75, un altro prodotto che ha come target i videogiocatori più esigenti.

La tastiera wireless K65 Plus si presenta forte di un design tenkeyless al 75%, utilizzando interruttori lineari CORSAIR MLX Red v2 pre-lubrificati con smorzamento del suono integrato. Ciò elimina il fastidioso suono che accompagna da sempre l’utilizzo delle tastiere meccaniche.

Come facile intuire per un prodotto così raffinato, la keyboard in questione offre tasti di comando e opzioni con icone specifiche per Mac, oltre a una fila di tasti che riproducono perfettamente le tastiere proposte da Apple.

L’utente può intervenire sulla stessa, sia personalizzando i tasti sia gestendo l’illuminazione LED, attraverso la versione macOS del software iCue. Altro punto di forza della nuova tastiera di Corsair è la sua batteria che, a detta dei produttori, può durare fino a 266 ore con una carica completa.

Lato connettività, K65 Plus sembra affidarsi a un dongle a 2,4 GHz. A detta di quanto riportato sul sito Gizmodo, questo richiede un convertitore da USB-C a USB-A (incluso al momento dell’acquisto) per collegare la periferica a un Mac.

Corsair propone due periferiche che faranno la gioia dei videogiocatori su Mac

Anche il mouse wireless M75 offre quanto di meglio possa pretendere un videogiocatore in ambiente macOS.

Parliamo di una periferica che pesa appena 89 grammi e che, grazie al design curato nei minimi dettagli, è pienamente utilizzabile tanto da videogiocatori destri quanto dai mancini. Il sensore ottico in dotazione è un Marksman da 26.000 DPI di Corsair, utilizzabile attraverso un dongle dedicato. Anche in questo caso, l’illuminazione, i DPI e le assegnazioni dei pulsanti del mouse possono essere configurati utilizzando iCue per macOS.

Entrambi i prodotti sono disponibili in due colori, che Corsair offre in esclusiva per Mac, ovvero frost (una tonalità di bianco) disponibile da subito e la variante glacier blue, che l’azienda renderà disponibile in un secondo momento. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di 179,95 dollari per la tastiera e 129,95 dollari per il mouse.