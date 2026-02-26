Cortical Labs lancia CL1: il primo biocomputer con neuroni umani

La rivoluzione dell’informatica biologica non è più una suggestione da romanzo di fantascienza, ma una realtà che si materializza oggi grazie all’iniziativa di Cortical Labs.

L’azienda ha appena presentato al mondo il suo primo biocomputer commerciale, il CL1: un dispositivo che promette di cambiare radicalmente il modo in cui concepiamo la ricerca scientifica e l’Intelligenza Artificiale. Il CL1 integra reti di neuroni umani coltivati in laboratorio con chip di silicio avanzati, proponendo una piattaforma inedita che, secondo le intenzioni dei suoi creatori, sarà accessibile anche in modalità cloud.

Un sistema di supporto vitale interno garantisce l’autonomia operativa delle colture neuronali per almeno sei mesi, rendendo il dispositivo utilizzabile anche da chi non dispone di infrastrutture biotecnologiche specializzate.

CL1 è l’anello di congiunzione tra computer ed essere umano

Il cuore pulsante di questa innovazione è la cosiddetta Synthetic Biological Intelligence, una frontiera che supera i limiti dell’informatica tradizionale.

Qui, le reti neurali non sono più semplici algoritmi simulati, ma veri e propri circuiti biologici che crescono e si modificano su supporti elettronici. La loro capacità di apprendere, formare connessioni dinamiche e adattarsi agli stimoli supera, in termini di efficienza energetica e plasticità, quella dei sistemi digitali convenzionali.

A differenza degli approcci classici, il CL1 consente ai ricercatori di interagire direttamente con le colture di neuroni umani tramite un’interfaccia dedicata, aprendo la strada a esperimenti in tempo reale senza la necessità di laboratori altamente specializzati.

Questo annuncio non arriva dal nulla, ma si innesta su una serie di risultati pionieristici già raggiunti da Cortical Labs. Nel 2021, il progetto DishBrain aveva dimostrato che reti di neuroni umani coltivate potevano apprendere a giocare a Pong, un risultato che aveva suscitato grande entusiasmo ma anche interrogativi etici profondi.

Oggi, con il lancio del CL1, l’azienda promette di portare la ricerca farmacologica e la diagnostica neurologica su un nuovo livello, offrendo la possibilità di personalizzare i trattamenti terapeutici e identificare patologie neurologiche nelle loro fasi più precoci.

L’aspetto forse più rivoluzionario del biocomputer risiede nella qualità dei dati ottenuti. Utilizzando tessuti umani invece dei tradizionali modelli animali, si apre la prospettiva di una maggiore precisione nella traslazione clinica dei risultati, riducendo al contempo la necessità di test sugli animali. Questa svolta potrebbe rappresentare una nuova era per la ricerca farmacologica, dove la personalizzazione delle terapie e la rapidità nello sviluppo di nuovi farmaci diventano finalmente obiettivi raggiungibili.

La strada è ancora lunga

Nonostante le promesse, però, la strada verso una piena integrazione di questi sistemi nella pratica scientifica è ancora irta di interrogativi.

Il confine tra strumento biologico e potenziale entità consapevole si fa sempre più sottile: la comunità scientifica e gli esperti di etica biomedica sollevano questioni cruciali riguardo la definizione di coscienza e la tutela contro eventuali forme di sofferenza emergente nelle reti neurali. Il dibattito è aperto anche sulle implicazioni normative: come aggiornare il quadro regolatorio per dispositivi ibridi che fondono elementi viventi e componenti artificiali?

Dal punto di vista tecnico, il CL1 non è esente da sfide. Permangono dubbi sulla scalabilità della tecnologia, sulla riproducibilità degli esperimenti e sui costi effettivi di mantenimento delle colture neuronali, soprattutto considerando la necessità di un sistema di supporto vitale e competenze altamente specialistiche.

L’entusiasmo delle startup biotech e dei laboratori di ricerca è quindi accompagnato da una cautela pragmatica: la promessa di un servizio di Wetware as a Service accessibile via cloud è affascinante, ma resta da dimostrare nella pratica quotidiana.