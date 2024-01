Cosa fare se iPhone o iPad restano bloccati sulla schermata con logo Apple

Trovarsi in situazioni particolari con uno smartphone o con il proprio tablet al giorno d’oggi è molto più comune di quanto si possa credere. Sebbene i dispositivi siano ad un livello di tecnologia mai così alto, le problematiche possono sempre manifestarsi. Gli utenti in possesso di un iPhone o di un iPad più volte si sono infatti ritrovati a fronteggiare la classica schermata con il logo Apple ben impresso al centro, quella che sembra non voler scomparire mai.

Tutto ciò capita soprattutto quando si installa un nuovo aggiornamento di iOS o iPadOS o semplicemente quando si spegne e riaccende il device. Fortunatamente esiste un metodo per risolvere, cosa che tante persone non sapevano.

Non è la prima volta infatti che si sente in giro di utenti che hanno atteso giorni aspettando che il proprio smartphone si scaricasse mostrando la maledetta schermata, per sperare in una ripresa una volta collegato il caricabatterie.

La maledetta schermata bloccata sul logo Apple: ecco come risolvere se avete un iPhone o un iPad

All’interno del video che potete guardare proprio qui in alto, ci sono tutti i passaggi principali da compiere. Bisognerà forzare innanzitutto forzare il riavvio del proprio dispositivo, ma potrebbe non essere la soluzione giusta per il proprio iPhone o iPad.

Nel caso in cui non dovesse funzionare, c’è una modalità di ripristino da avviare. Partendo dalla prima soluzione, ovvero la forzatura del riavvio, la procedura riguarda i dispositivi a partire dall’iPhone 8 fino ai modelli attuali. Bisogna premere una volta il tasto “volume su“, una volta il tasto “volume giù” e poi tenere premuto sul pulsante di accensione e spegnimento sul lato destro. Bisognerà esercitare pressione fin quando lo schermo non diventerà nero per poi far ricomparire il logo Apple. Lo stesso procedimento vale per un iPad.

Nel caso in cui questo non dovesse funzionare, bisognerà entrare nella suddetta modalità di ripristino. A questa si potrà accedere utilizzando un computer e collegandovi il proprio smartphone o tablet.

Nel caso in cui dovesse essere un computer con a bordo macOS a partire da Catalina fino alle versioni attuali, recatevi nel Finder. In caso contrario, aprite iTunes. Utilizzando Windows invece dovrete scegliere “Dispositivi Apple” o iTunes.

Usando il Finder su macOS, prendete il vostro iPhone e premete il tasto “volume su”, rilasciate subito e premete il tasto “volume giù”. Questa volta esercitando una pressione continua sul tasto di accensione e spegnimento, partirà la modalità di ripristino. Anche in questo caso, lo stesso procedimento vale ugualmente per gli iPad.

A quel punto il partirà l’istallazione di un aggiornamento compatibile con iOS o iPadOS, chiaramente cliccando sul tasto aggiorna che comparire sul display del PC usato.

Lo stesso procedimento si applica se state utilizzando un computer Windows. In entrambi i casi dovrete attendere che la barra di caricamento arrivi alla fine e che scompaia il tanto odiato logo Apple.