Costa la metà ed è la migliore smart TV 4K, bomba Samsung su Amazon

È inutile girarci ancora intorno: tra le prime aziende nel mondo delle smart TV, c’è di diritto il nome di Samsung. Il colosso oggi vede la sua QLED 4K da 50″ di ampiezza in sconto su Amazon.

Grazie al 42% in meno, gli utenti potranno portarsi a casa una smart TV di livello assoluto. Il prezzo finale sarà di 699 € con due anni di garanzia.

La smart TV di Samsung è una QLED 4K, davvero impressionante

Con l’intento di superare la concorrenza, Samsung ha fatto veramente un gran lavoro. La nuova smart TV QLED oggi disponibile su Amazon, presenta caratteristiche tecniche straordinarie. Lanciata nel 2023 e dotata di un design praticamente privo di bordi su tutti i lati, questa televisione riesce ad arrivare al 4K in termini di risoluzione. Grazie alla tecnologia QLED, i colori saranno super nitidi e le immagini super fluide, merito anche della presenza del nuovo processore Neural Quantum 4K.

Non poteva mancare ovviamente la tecnologia Dolby Atmos così come non potevano mancare gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Sono poche le aziende che riescono a garantire qualità di questo genere, ma Samsung sembra avere quel quid in più. Effettivamente con questa smart TV QLED 4K, il colosso si è superato, introducendo caratteristiche del calibro di quelle specificate e soprattutto un bel design che sta bene in qualsiasi angolo della casa.

Il grande sconto di oggi rende appetibile come non mai il prodotto, che su Amazon costa infatti il 42% in meno. Basteranno pertanto 699 € per portare a casa questa splendida televisione nella sua colorazione Carbon Silver.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.