Coupon da 50 € per il TABLET con DISPLAY da 10" 2K che batte gli iPad

Il tablet del mese di febbraio è sicuramente questo Teclast T40HD, un dispositivo oggi in sconto su Amazon con un coupon. Il punto di forza assoluto è il suo display da 10,4″ con risoluzione 2K.

Tornando al costo, grazie a questo coupon da 50 €, lo si può pagare solo 129,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

Il tablet di Teclast da 10,4″ costa pochissimo ed è un top

Già a guardarlo si capisce di quanto abbia lavorato bene l’azienda: il Teclast T40HD è attualmente la miglior proposta lato tablet su Amazon. Le sue linee sono davvero interessanti, come se fossero state realizzate per un prodotto da centinaia e centinaia di euro. Lo schermo, fatto di bordi molto sottili, è da 10,4″ con una risoluzione in 2K, motivo principale per cui bisogna acquistarlo.

A bordo del sistema operativo è ovviamente Android 13, supportato da un hardware di gran livello: ecco 16 GB di RAM, 128 GB di memoria e un processore Unisoc A75 octa-core. Sul retro ci sono addirittura due fotocamere da 13 MP per foto e video di gran qualità. La batteria garantisce un’autonomia eccezionale con i suoi 7200 mAh, altro punto di forza molto importante.

Il Teclast T40HD è straordinario soprattutto per il suo display, di una qualità disarmante. Oltre a che non si può negare che la batteria duri davvero tanto grazie a quella capienza, per cui i punti di forza sono davvero tanti.

La grande occasione che tutti stavano aspettando probabilmente è arrivata dunque: questo tablet, preferito per molti versi a quelli più famosi, è in sconto oggi su Amazon. Secondo quanto riportato, sono davvero tantissimi coloro che stanno provvedendo ad acquistarlo sfruttando il coupon in vigore insieme all’offerta a tempo di Amazon. Grazie proprio ai 50 € che si sottraggono grazie al coupon in pagina, il prezzo scende ulteriormente ed arriva a 129,99 €. La spedizione sarà rapida entro domani e ci saranno due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.