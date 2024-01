Coupon REGALO da 50 € per il monitor da 27" 4K più amato su Amazon

Oggi l’offerta è davvero clamorosa siccome c’è un monitor molto ampio e con risoluzione in 4K ad un prezzo mai visto prima. Il prodotto di Koorui è bello da vedere e poco costoso grazie ad Amazon.

Il prezzo scende fino a 159 € grazie al coupon da 50 € che va applicato in pagina al momento dell’acquisto. La spedizione arriverà a casa vostra in 24 ore.

Koorui ha creato un monitor perfetto: arriva fino al 4K

Il primo aspetto che di certo non può passare in secondo piano, riguarda l’estetica del monitor. Il prodotto di Koorui è bellissimo a partire dalla base, molto semplice, fino ad arrivare al design dello schermo che è praticamente privo di ogni bordo. Questo contribuisce a tenere una diagonale di 27″ in uno spazio molto contenuto, nel quale ci sarà una risoluzione che arriverà al 4K a 3840 × 2160 pixel.

La frequenza di aggiornamento del monitor è da 60 Hz, mentre la latenza massima arriva a 4 ms. Lo schermo è dotato anche dell’HDR10, proprio per esaltare i colori delle immagini e la fluidità.

Come testimoniano anche le recensioni direttamente su Amazon, i monitor di questo brand sono davvero ottimi sotto tutti i punti di vista. D’altronde sarebbe difficile non apprezzare le specifiche tecniche appena citate, le quali mettono a disposizione del pubblico tanta qualità ma soprattutto anche un’estetica fuori dal comune. Koorui ha lavorato bene ancora una volta, fornendo agli utenti di Amazon un prodotto dotato di risoluzione in 4K. È praticamente impossibile trovare un monitor di questa caratura ad un prezzo così basso.

Non dimenticate di applicare il coupon da 50 € in fase di acquisto, in modo da poter portare a casa il super prezzo di soli 159 €. Ricordiamo che basterà solo un giorno per ricevere il prodotto a casa vostra, peraltro con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.