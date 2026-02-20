Crea il tuo sito senza competenze tecniche: IONOS è gratis per 1 anno

Realizzare un sito web oggi non è più un’attività a appannaggio di esperti. Le tecnologie più recenti permettono a chiunque di avviare un progetto online in modo rapido e intuitivo, con strumenti pensati per accompagnare la crescita del proprio spazio digitale fin dai primi passi.

A tal proposito il website builder con intelligenza artificiale proposto da IONOS è uno dei tool migliori in circolazione.

Il servizio è incluso nel pacchetto MyWebsite e, grazie alla promozione attuale, il piano Plus può essere utilizzato gratuitamente per dodici mesi invece dei consueti 18 euro al mese.

Con IONOS sito online in pochi passaggi grazie al website builder AI

Il builder intelligente integrato nel piano Plus consente di creare un sito partendo da zero con estrema semplicità. È sufficiente inserire una breve descrizione del progetto per ottenere una prima struttura generata automaticamente dall’AI, che può poi essere modificata attraverso un editor visuale drag&drop.

In pochi passaggi si possono personalizzare layout, contenuti e design prima della pubblicazione definitiva. L’offerta dedicata a MyWebsite Plus è disponibile per un periodo limitato e permette di risparmiare oltre 200 euro nel primo anno rispetto al prezzo standard.

Un’opportunità utile per testare e sviluppare un blog, un portfolio o un piccolo shop online senza costi iniziali, decidendo solo in seguito se continuare con l’abbonamento. Per maggiori informazioni e per attivare il piano gratuito basta andare sul sito di IONOS.