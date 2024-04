Credem Link: guadagna fino a 100€ in buoni Amazon

Con Credem Link, oltre a gestire il tuo denaro in modo semplice e sicuro, potrai anche guadagnare fino a 100€ in buoni Amazon! Farlo è semplice: bastano pochi minuti per entrare in banca da PC o smartphone; usa il codice CREDEM100 entro il 30 aprile, effettua almeno 200€ di spese al mese con la tua carta di debito Credemcard dal 1° maggio al 31 agosto 2024 e il gioco è fatto!

Ottenere 100 Euro in buoni Amazon è estremamente facile con Credem Link, come?

dal 01.05 al 31.05.2024: su uno speso minimo di 200€ ricevi un buono da 25€

dal 01.06 al 30.06.2024: su uno speso minimo di 200€ ricevi un buono da 25€

dal 01.07 al 31.07.2024: su uno speso minimo di 200€ ricevi un buono da 25€

dal 01.08 al 31.08.2024: su uno speso minimo di 200€ ricevi un buono da 25€

Perché scegliere Credem Link?

puoi effettuare bonifici online in Italia e all’estero senza pagare commissioni. Servizio clienti dedicato: mette a tua disposizione un servizio clienti dedicato per aiutarti in caso di bisogno.

Ma non solo. Con questa soluzione ottieni prelievi gratuiti: puoi prelevare gratuitamente da tutti gli sportelli automatici in Italia e all’estero. Pagamenti contactless: puoi pagare con un semplice gesto della mano grazie alla tecnologia contactless. Apple Pay e Google Pay: puoi utilizzare il tuo smartphone per pagare nei negozi e online con Apple Pay e Google Pay. Ricariche telefoniche e bollettini: Puoi ricaricare il tuo telefono e pagare le bollette direttamente dall’app Credem Link. Borse e investimenti: Credem Link ti permette di accedere a un’ampia gamma di prodotti di investimento per far crescere i tuoi risparmi.