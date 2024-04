Offerta in scadenza: POS Nexi XPay Pro a canone zero e commissioni ridotte

Hai un negozio? Allora preparati a rivoluzionare il modo in cui accetti i pagamenti! Nexi ti propone XPay Pro, un POS innovativo che trasforma il tuo smartphone in un vero e proprio terminale di pagamento. E la cosa più bella? Per un tempo limitato, puoi averlo a canone zero e con commissioni ridotte. Esattamente, fino al 1° maggio. Quindi, non perdere l’occasione di dire addio ai vecchi POS fissi e abbracciare la comodità e la velocità di XPay Pro.

POS Nexi XPay Pro: canone zero e commissioni ridotte

Ci sono tantissimi motivi per scegliere XPay Pro. Ecco quelli principali:

Canone zero e commissioni ridotte: risparmia subito e aumenta i tuoi profitti!

risparmia subito e aumenta i tuoi profitti! Pagamento ovunque tu sia: incassa con il tuo smartphone, dove e quando vuoi.

incassa con il tuo smartphone, dove e quando vuoi. Accetta tutti i metodi di pagamento: Visa, Mastercard, Bancomat, JCB, UnionPay, PayPal, Amazon Pay, Skrill, GiroPay e molti altri.

Visa, Mastercard, Bancomat, JCB, UnionPay, PayPal, Amazon Pay, Skrill, GiroPay e molti altri. Ricevi pagamenti in un giorno lavorativo: niente più attese, i tuoi soldi sono subito sul tuo conto.

niente più attese, i tuoi soldi sono subito sul tuo conto. Invia link di pagamento: crea un link da inviare ai tuoi clienti per incassare a distanza.

crea un link da inviare ai tuoi clienti per incassare a distanza. Personalizza la tua cassa: integra il sistema di pagamento nel tuo sito web o app.

integra il sistema di pagamento nel tuo sito web o app. Gestici pagamenti ricorrenti: memorizza i dati dei tuoi clienti per acquisti più veloci.

memorizza i dati dei tuoi clienti per acquisti più veloci. Accetta pagamenti da clienti esteri: offri ai tuoi clienti la possibilità di pagare nella loro valuta.

E in più, con XPay Pro ottieni:

Maggiore sicurezza: un sistema avanzato per proteggere i tuoi pagamenti da frodi.

un sistema avanzato per proteggere i tuoi pagamenti da frodi. Dashboard intuitiva: monitora le tue vendite e gestisci i tuoi clienti con facilità.

monitora le tue vendite e gestisci i tuoi clienti con facilità. Conformità PCI-DSS: ottieni la certificazione obbligatoria per i pagamenti con carta.

Non perdere quest’occasione irripetibile! Attiva subito XPay Pro e inizia a incassare con il tuo smartphone a canone zero e commissioni ridotte. L’offerta scade il 1° maggio!