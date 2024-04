Credem Link: ultimi giorni per ottenere 100€ in Buoni Regalo Amazon

Credem offre un’opportunità limitata per chi apre un nuovo conto corrente online Credem Link, con la possibilità di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon. Questa offerta è disponibile solo fino al 30 aprile 2024, utilizzando il codice promozionale “CREDEM100”.

Dettagli dell’offerta

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, che offre numerosi servizi come una carta di debito internazionale, accesso ad internet banking e app mobile per una gestione flessibile delle finanze personali. Inoltre, i clienti possono contare su un team di consulenti disponibili sia in filiale che da remoto, per un’assistenza personalizzata.

Come funziona la promozione

Per ricevere fino a 100€ in Buoni Amazon, è necessario aprire il conto Credem Link entro il 30 aprile seguendo pochi passaggi:

Aprire il Conto Credem Link online utilizzando il codice promozionale CREDEM100. Attivare la Carta di pagamento attivando a scelta una Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat o la Credemcard Internazionale Mastercard Una volta attivati il conto e la carta basterà effettuare acquisti utilizzando la carta di debito associata al conto. Se si spendono almeno 200€ al mese nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024, si riceverà in regalo un Buono Amazon.it da 25€ per ciascun mese.

Vantaggi del Conto Credem Link

Canone zero : Credem Link è un conto corrente completamente digitale e a canone zero.

: Credem Link è un conto corrente completamente digitale e a canone zero. Carta Internazionale gratuita il primo anno : La carta di debito Credemcard Internazionale è gratuita il primo anno e successivamente ha un costo di 1,5€ al mese. In alternativa è disponibile la Credemcard su circuito nazionale a canone zero per sempre.

: La carta di debito Credemcard Internazionale è gratuita il primo anno e successivamente ha un costo di 1,5€ al mese. In alternativa è disponibile la Credemcard su circuito nazionale a canone zero per sempre. Accessibilità : Il conto si può gestire da PC tramite il servizio di home banking o da smartphone attraverso l’app Credem.

: Il conto si può gestire da PC tramite il servizio di home banking o da smartphone attraverso l’app Credem. Supporto flessibile: Credem Link offre opzioni di consulenza personalizzata, sia online che in filiale.

L’apertura del conto Credem Link è semplice e veloce, e può essere completata online, per conoscere l’offerta completa di Credem Link clicca qui.