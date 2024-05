Con Babbel impari e risparmi il 60%

Stai sognando di conversare fluentemente in una lingua straniera? Desiderando di ampliare le tue conoscenze linguistiche per lavoro o per piacere? Con Babbel, leader mondiale nell’apprendimento delle lingue, puoi finalmente realizzare i tuoi obiettivi risparmiando fino al 60%!

In questo momento, Babbel propone un’offerta imperdibile: sconti esclusivi su tutti i piani di abbonamento, incluso quello a vita. Approfittane subito per imparare una nuova lingua o perfezionare la tua padronanza di una lingua già conosciuta.

Imparare una nuova lingua con Babbel è facile e divertente

Metodo efficace: Le lezioni di Babbel, basate su dialoghi realistici e situazioni di vita quotidiana, ti permettono di imparare in modo rapido e coinvolgente.

Le lezioni di Babbel, basate su dialoghi realistici e situazioni di vita quotidiana, ti permettono di imparare in modo rapido e coinvolgente. Contenuti completi: Avrai accesso a una vasta gamma di corsi per tutti i livelli, da principiante ad avanzato, con grammatica, vocabolario, conversazione e molto altro.

Avrai accesso a una vasta gamma di corsi per tutti i livelli, da principiante ad avanzato, con grammatica, vocabolario, conversazione e molto altro. Flessibilità: Puoi studiare quando e dove vuoi, con l’app di Babbel disponibile per smartphone, tablet e computer.

Puoi studiare quando e dove vuoi, con l’app di Babbel disponibile per smartphone, tablet e computer. Motivazione costante: Babbel ti aiuta a rimanere motivato con obiettivi personalizzati, mini-lezioni e funzionalità divertenti come i giochi e i podcast.

Con Babbel, i vantaggi non finiscono qui

Tecnologia innovativa: Babbel utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale per aiutarti a migliorare la tua pronuncia.

Babbel utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale per aiutarti a migliorare la tua pronuncia. Contenuti aggiornati: I corsi di Babbel sono costantemente aggiornati con nuovi contenuti e funzionalità.

I corsi di Babbel sono costantemente aggiornati con nuovi contenuti e funzionalità. Supporto clienti: Un team di esperti è sempre a tua disposizione per aiutarti in caso di bisogno.

Non perdere questa occasione unica per imparare una nuova lingua con Babbel!

Scegli il piano che fa per te:

Piano a vita: Accesso illimitato a tutti i contenuti per sempre, con un unico pagamento scontato del 60% (239,99€).

Accesso illimitato a tutti i contenuti per sempre, con un unico pagamento scontato del 60% (239,99€). Piano annuale: Accesso illimitato a tutti i contenuti per un anno, con uno sconto del 50% (5,99€ al mese).

Accesso illimitato a tutti i contenuti per un anno, con uno sconto del 50% (5,99€ al mese). Piano semestrale: Accesso illimitato a tutti i contenuti per sei mesi, con uno sconto del 25% (8,99€ al mese).