Lo sapevi che puoi ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade?

Nella galassia dei servizi Apple si annovera da qualche tempo a questa parte anche la piattaforma Apple Arcade, servizio in streaming con un catalogo di oltre 200 videogiochi senza pubblicità e acquisti in-app. Se hai la passione per il gaming e stai valutando l’acquisto di un dispositivo Apple, devi sapere che c’è il modo di ottenere un periodo di prova della durata di 3 mesi. Di seguito ti spieghiamo come fare.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Puoi riscattare tre mesi di Apple Arcade gratis acquistando una nuova Apple TV, un iPhone, un iPad o un Mac. Inoltre, la casa di Cupertino consente di condividere il servizio con altri cinque membri della tua famiglia, fino a un massimo dunque di sei persone.

Ecco la procedura passo dopo passo da seguire per riscattare tre mesi gratuiti di Apple Arcade:

Accendi il tuo nuovo dispositivo Apple ed effettua l’accesso al tuo ID Apple. Apri l’App Store e seleziona Apple Arcade. Dopo pochi istanti dovresti visualizzare l’offerta: fai clic su Riscatta 3 mesi gratis per attivare la prova gratuita della durata di 90 giorni.

Oltre 200 giochi, con un catalogo in continuo aggiornamento, per nuove storie da scoprire, nuove avventure da vivere e nuovi mondi da esplorare da soli o in compagnia delle persone più care. Uno dei tratti distintivi dei videogiochi di Apple Arcade è la totale assenza di pubblicità e acquisti in-app, questo significa che è possibile giocare senza fastidiosi banner pubblicitari e arrivare fino in fondo al gioco senza la necessità di acquistare questo o quell’altro pacchetto di crediti.

Per riscattare l’offerta della prova gratuita di 3 mesi, collegati su questa pagina di Apple Arcade. A noi non resta che augurarti buon divertimento.