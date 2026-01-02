Crollo prezzo VPN: Surfshark a soli 1,99€/mese (+3 mesi gratis)

Offerta da non perdere sulla VPN di Surfshark: hai poco tempo per attivarla.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 2 gen 2026
Hai ancora qualche giorno di tempo per attivare l’offerta per le festività di Surfshark: puoi avere infatti la VPN a soli 1,99 euro al mese invece di 5,61 e anche 3 mesi extra sul tuo abbonamento. Un pacchetto tutto completo che ti protegge anche da virus e malware, riduce al minimo le truffe e lo spam ed è installabile su dispositivi illimitati.

Attiva l’offerta

La promozione ti permetterà di sfruttare tutti i vantaggi di Surfshark, a cominciare dalla sua rete formata da oltre 4500 server basati esclusivamente su RAM, distribuiti in 100 paesi, che garantiscono velocità elevate, connessioni stabili e un livello di privacy superiore. Il fatto che i server utilizzino la RAM vuol dire che nessun dato viene scritto su disco, incrementando il livello di sicurezza.

Per usare Surfshark sfrutterai un app progettata per essere semplice da usare: nessuna configurazione complicata, nessun passaggio tecnico. La installi, scegli un server e sei subito protetto. Potrai collegare dispositivi illimitati con un solo account tra smartphone, tablet, PC, smart TV e persino il router di casa per proteggere l’intera rete domestica.

Il pacchetto include Surfshark Antivirus, che difende i tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e spyware e che si accompagna alla funzione Alternative ID con cui creare identità digitali alternative per registrarti ai servizi senza esporre la tua email reale, riducendo drasticamente lo spam e proteggendo la tua privacy. Infine, c’è anche il blocco degli annunci integrato e la possibilità di avere un IP dedicato, perfetto per accedere a servizi che richiedono un indirizzo IP stabile.

Attiva l’offerta

Una VPN completa e moderna a un prezzo super: attiva subito l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

