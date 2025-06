Cuffie Auricolari Bluetooth: cancellazione attiva del rumore e custodia con schermo LCD!

Quando si parla di audio wireless, la qualità del suono e la praticità d’uso sono aspetti fondamentali per un’esperienza davvero immersiva. Le cuffie auricolari Bluetooth ICC SB-BLT08W di Techly si distinguono proprio per questo: offrono un perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata, design ergonomico e funzionalità smart all’avanguardia.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) e all’innovativa custodia con touch screen LCD, queste cuffie offrono un controllo immediato e intuitivo senza dover estrarre lo smartphone. Ideali per chi è sempre in movimento, per gli amanti della musica e i professionisti alla ricerca di comfort e audio nitido, gli auricolari ICC SB-BLT08W cambiano il modo di ascoltare, comunicare e interagire con lo smartphone.

Auricolari Bluetooth Techly ICC SB-BLT08W: caratteristiche tecniche e connettività

Gli auricolari ICC SB-BLT08W sono compatibili con le specifiche Bluetooth 5.4, garantendo una connessione wireless stabile, a basso consumo energetico e con una latenza ridotta. La compatibilità con i più recenti protocolli Bluetooth assicura una comunicazione efficiente con smartphone, tablet e altri dispositivi audio.

Come accennato in precedenza, la custodia di ricarica, oltre a fornire una capacità di 400 mAh, è dotata di un display touch screen LCD da 2,01 pollici con risoluzione 240×296 pixel. Questo innovativo pannello consente di:

Controllare la riproduzione musicale (play/pause, skip brani).

(play/pause, skip brani). Gestire chiamate in entrata e attivare l’ assistente vocale .

. Regolare volume ed effetti sonori tramite un equalizzatore con sette preset (pop, rock, classica, jazz, voce, DJ, disco).

ed effetti sonori tramite un equalizzatore con sette preset (pop, rock, classica, jazz, voce, DJ, disco). Monitorare in tempo reale i livelli di batteria degli auricolari e della custodia.

degli auricolari e della custodia. Impostare orario e allarmi direttamente dal display, senza dover usare lo smartphone.

La presenza del connettore USB-C per la ricarica garantisce tempi rapidi (1-2 ore) per un’autonomia complessiva di circa 5 ore di ascolto e fino a 120 ore in standby.

Qualità audio e cancellazione attiva del rumore (ANC)

Il cuore dell’esperienza sonora è affidato a driver dinamici da 10 mm, capaci di restituire un suono bilanciato e dettagliato in una vasta gamma di frequenze (20 Hz – 20 kHz).

Grazie all’integrazione della tecnologia ANC, gli auricolari riducono efficacemente il rumore ambientale, migliorando la percezione dei dettagli musicali e consentendo un ascolto più immersivo anche in ambienti rumorosi come palestre, mezzi pubblici e strade trafficate.

L’equalizzatore adattivo permette all’utente di personalizzare la resa sonora secondo il proprio gusto e il contesto d’uso, cambiando rapidamente stile musicale e intensità degli effetti, tramite la custodia smart o i pulsanti funzione sugli auricolari.

Design, comfort e usabilità

La scelta di materiali morbidi come il silicone per le parti a contatto con il canale uditivo garantisce una vestibilità sicura e confortevole anche durante attività fisiche intense o sessioni di ascolto prolungate. Il peso contenuto (circa 101 grammi complessivi per cuffie e custodia) contribuisce a ridurre l’affaticamento.

I controlli touch e i pulsanti integrati sui dispositivi consentono un uso intuitivo e immediato, senza necessità di estrarre lo smartphone per le operazioni più comuni.

Funzioni aggiuntive e praticità

Le cuffie Bluetooth Techly ICC SB-BLT08W integrano inoltre alcuni meccanismi evoluti che contribuiscono a migliorare significativamente l’esperienza d’uso.

In particolare, la funzione “Cerca auricolari”, risulta molto utile in caso di smarrimento. Diverse modalità di controllo danno la possibilità di personalizzare l’interfaccia utente. Infine, il profilo Hands-free offre il supporto per l’effettuazione di chiamate in modalità viva voce.

Conclusioni

Le Cuffie Auricolari BT ICC SB-BLT08W con custodia smart touch screen LCD rappresentano un dispositivo versatile e tecnologicamente avanzato, perfetto per chi cerca una combinazione di qualità audio, funzionalità intelligenti e comfort d’uso.

Ideali per gli utilizzi quotidiani, in ufficio, durante le attività sportive o in mobilità, questi auricolari Techly offrono un’esperienza sonora di alto livello e un controllo smart innovativo, tutto racchiuso in un design compatto e raffinato.

In collaborazione con Techly