Su Amazon, nuovo minimo storico per le cuffie Bluetooth Zen Hybrid 2 di Creative con cancellazione del rumore ibrida e autonomia di ben 67 ore. Per completare l’acquisto a soli 34,99 euro basta applicare manualmente il coupon del 30% sul prezzo (già scontato) di 49,99 euro. La spedizione, come al solito, è completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Cancellazione del rumor, massimo comfort e super autonomia: le cuffie Creative Zen Hybrid 2 oggi sono un affare

Un punto di forza delle cuffie Creative Zen Hybrid 2 è certamente la tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore (ANC). Grazie a cinque microfoni integrati, le cuffie sono in grado di captare e neutralizzare efficacemente il 98% dei rumori ambientali, sia quelli a bassa che alta frequenza. Questo permette di godersi la propria musica, podcast o audiolibri senza distrazioni, anche in ambienti affollati o caotici. Poi c’è la modalità Ambiente, che consente di rimanere consapevoli dei suoni circostanti senza dover togliere le cuffie, utile per muoversi in sicurezza o per brevi conversazioni.

In termini di qualità del suono, le Zen Hybrid 2 non deludono gli audiofili più esigenti. Grazie ai driver dinamici da 40 mm personalizzati, le cuffie offrono un suono ricco, bilanciato e dettagliato, con bassi profondi, medi nitidi e alti cristallini che preservano la qualità originale del brano.

Altro punto a favore è l’eccezionale durata della batteria. Con una singola carica, le cuffie offrono fino a 67 ore di riproduzione audio con ANC disattivato e 49 ore con ANC attivo. L’autonomia prolungata rende le Zen Hybrid 2 perfette per viaggi lunghi, sessioni di lavoro intense o maratone di film e serie TV.

Infine, ma non perché sia meno importante, si segnala che le Zen Hybrid 2 (con struttura pieghevole!) garantiscono un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. I padiglioni auricolari in morbida pelle sintetica e memory foam si adattano perfettamente alla forma delle orecchie, garantendo una pressione uniforme e riducendo la fatica anche dopo ore di utilizzo.