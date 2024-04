Con lo sconto Amazon del 31% il prezzo delle cuffie Bluetooth on-ear JBL Tune 770NC crolla a soli 89,99 euro, spedizione compresa. Un ottimo prezzo per le cuffie che garantiscono un comfort prolungato e un’ottima esperienza d’ascolto con la cancellazione adattiva del rumore e la tecnologia proprietaria Pure Bass.

Qualità e comfort: le JBL Tune 770 con cancellazione del rumore ti aspettando in offerta su Amazon

La tecnologia ANC delle Tune 770 riduce il rumore ambientale fino a 50 dB, creando un ambiente di ascolto tranquillo e personalizzato. I microfoni integrati monitorano continuamente il rumore circostante e regolano la cancellazione in tempo reale, adattandosi a qualsiasi ambiente ti trovi. Le cuffie a marchio JBL sono rinomate anche per il suo suono potente e ricco di bassi, e le Tune 770NC non fanno eccezione. I driver da 40 mm utilizzando la tecnologia Pure Bass, che si traduce in bassi profondi e dettagli nitidi.

Le Tune 770NC possono essere indossate per ore e ore e garantiscono sempre il massimo comfort. I cuscinetti auricolari in memory foam e l’archetto imbottito si adattano delicatamente alla testa, mentre il design leggero e pieghevole le rende facili da trasportare.

Le cuffie utilizzando il Bluetooth 5.0, che assicura una connessione stabile e senza lag con i tuoi dispositivi. La tecnologia Multipoint, poi, ti permette di collegare due dispositivi contemporaneamente (uno smartphone e un computer, ad esempio). Non manca nemmeno la possibilità di personalizzare il suo sfruttando l’apposita applicazione gratuita per iOS e Android.

La batteria, infine, offre fino a 50 ore di autonomia con ANC attivata e fino a 70 con la feature disattivata.