Non è una promozione strettamente collegata alla Festa delle Offerte di Primavera ma è probabilmente la migliore del giorno. Le Sony WH-CH520 sono cuffie Bluetooth con microfono integrato che assicurano comfort e qualità del suono. Sono tra le più apprezzate in assoluto per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo e oggi sono scontate del 44%, quindi costano solo 39 euro (spedizione compresa).

Sony WH-CH520 sono cuffie Bluetooth con autonomia di 50 ore e microfono integrato: risparmia il 44% su Amazon

Le Sony WH-CH520 sono cuffie wireless over-ear che offrono un’esperienza audio eccellente e un design elegante e confortevole. Le cuffie offrono un suono ricco e dettagliato, grazie ai driver da 30 mm e alla tecnologia Clear Bass. La tecnologia Digital Noise Cancelling (ANC) elimina i rumori ambientali indesiderati, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica.

Le WH-CH520 sono realizzate con materiali di alta qualità. I padiglioni auricolari sono morbidi e confortevoli, anche dopo un uso prolungato. Le cuffie sono pieghevoli e possono essere riposte facilmente nella custodia in dotazione.

Altre caratteristiche da segnalare? Certo! Queste cuffie possono essere utilizzate con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, hanno un’autonomia di 50 ore e supportano la ricarica rapida, utile per quando si va di fretta.

«Grazie all’eccezionale durata della batteria (fino a 50 ore), puoi ascoltare la tua musica preferita senza preoccuparti di esaurire la batteria. È quasi scarica? Bastano solo 3 minuti di ricarica per ottenere un’ora e mezza di ascolto», spiega Sony.

Insomma, le WH-CH20 sono cuffie Bluetooth di qualità ma che si fanno apprezzare anche per il prezzo contenuto. E oggi lo è in particolare, grazie allo sconto del 44% applicato da Amazon.