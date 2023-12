Cuffie CREATIVE Zen Hybrid con ANC in sconto con coupon su Amazon

Le cuffie CREATIVE Zen Hybrid sono tornate in sconto. Il dispositivo wireless si fa vedere su Amazon con un prezzo straordinario da prendere subito al volo.

Gli utenti potranno portare a casa il prodotto con un coupon da 31 € direttamente attivabile su Amazon. Il prezzo finale è di 46,99 €.

Il coupon da 31 € è perfetto per queste cuffie CREATIVE

Esteticamente parliamo di un paio di cuffie cosiddette over-ear, ovvero in grado di inglobare completamente i padiglioni auricolari. In questo modo le orecchie saranno interamente coperte dal prodotto, che provvederà così ad isolare l’utente dal mondo circostante. Le cuffie CREATIVE Zen Hybrid sono infatti provviste di due modalità, ovvero quella di cancellazione del rumore ibrida e quella detta Ambient.

La prima è in grado di sopprimere tutti i rumori di sottofondo quando si ascolta la musica o quando si è in chiamata. La seconda invece, pur indossando le cuffie, consente alle persone di ascoltare ciò che proviene da fuori in maniera molto chiara, come se non le si indossasse.

Proprio la tecnologia di cancellazione del rumore funziona grazie all’ausilio di 4 microfoni. Questi lavorano in sinergia per registrare e sopprimere il rumore ambientale, non facendolo entrare attraverso le CREATIVE Zen Hybrid.

Oltre a questo parliamo di un prodotto dotato di ben 27 ore di autonomia con cancellazione del rumore attiva, che diventano 37 in modalità normale. Venendo al suono, non ci sarà veramente nulla da dire: il dispositivo è dotato di driver larghi 40 mm in grado di riprodurre bassi precisi e corposi con una firma sonora ben distinta.

Queste cuffie CREATIVE Zen Hybrid sono un vero best-buy, soprattutto per via delle loro caratteristiche. Quello che sorprende gli utenti è ovviamente il prezzo che scende di ben 31 € grazie al coupon da applicare su Amazon. Chiunque potrà pagarle dunque solo 46,99 €, praticamente pochissimo. Ricordiamo che saranno a casa vostra già il 23 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.