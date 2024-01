Cuffie da gaming ASTRO A40 in promo, prezzone Amazon (-18%)

Sono ritornate finalmente in sconto su Amazon le fantastiche cuffie da gaming ASTRO A40 TR, un prodotto eccezionale sotto tutti i punti di vista.

Grazie allo sconto del 18% di questa offerta a tempo, il prezzo scende a soli 169,99 € con due anni di garanzia e spedizione entro giovedì 18 gennaio.

Le cuffie da gaming ASTRO A40 sono in sconto su Amazon, le specifiche

Queste cuffie ASTRO A40 sono ottimizzate per il gaming e offrono un suono di grande qualità in ogni situazione, sia in streaming che durante le fasi di gioco più concitate. Possono utilizzare anche la cancellazione del rumore e sono pronte per l’utilizzo dell’audio 3D.

L’audio è di grande qualità professionale, e c’è la compatibilità con Mod Kit per trasformare le proprie cuffie con microfono in un vero e proprio strumento da gioco perfetto. La scheda audio USB è inclusa nel prezzo: si tratta del MixAmp Pro TR con doppio canale. L’esperienza Dolby Audio renderà tutto davvero ottimale.

Contrariamente a quanto alcune persone pensano, gli amanti del mondo del gaming sono spesso attratti da un aspetto in particolare, ovvero l’audio. Per riuscire a battere i rivali all’interno di un gioco, è fondamentale udire tutti gli spostamenti con grande precisione ed in questo caso entrano in gioco le cuffie ASTRO A40. Questo prodotto è davvero eccezionale e gode delle migliori qualità audio in assoluto.

Oggi il suo prezzo di sconto su Amazon scende del 18% grazie all’offerta a tempo disponibile. Le cuffie costeranno infatti solo 169,99 € invece che 299 €, con due anni di garanzia a disposizione e con spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.