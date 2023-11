Cuffie gaming Turtle Beach in SOTTOCOSTO, regalo Amazon

Il mondo Amazon è perfetto per trovare quelle cuffie wireless da gaming che stavate cercando per la vostra consolle o per il vostro pc. Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 sono ideali proprio per le lunghe sessioni di gioco, soprattutto grazie alla batteria che dura ben 15 ore.

Oggi su Amazon lo sconto è del 14%, per cui le potrete pagare solo 59,99 € con due anni di garanzia.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 sono cuffie spettacolari

Esteticamente queste cuffie da gaming danno l’impressione di essere un prodotto ben realizzato, a partire proprio dai materiali. I cuscinetti che avvolgono le orecchie sono fatti in modo da offrire un comfort eccezionale, pensato appunto per la comodità durante le lunghe sessioni di gioco.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 hanno tutto quello che serve, a partire da un audio eccezionale fino alla possibilità di ascoltare precisamente ogni passo dei nemici durante una battaglia online. Il tutto è possibile grazie al Superhuman Hearing.

Oltre a questo sono dotate di una connessione wireless eccezionale con il piccolo trasmettitore che consente una stabilità fuori dal comune soprattutto su PS5 e PS4. Ricordiamo che poi c’è il grande vantaggio dell’audio 3D. In questo modo la vostra esperienza di gioco sarà realistica sfruttando il suo surround spaziale molto preciso.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche principali di queste cuffie, le quali infatti sono tra le più acquistate in assoluto. Sono migliaia infatti gli esemplari venduti su Amazon, proprio a testimonianza della grande qualità.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 sono oggi disponibili con il 14% di sconto, con un ribasso ulteriore rispetto alla settimana scorsa. Ricordiamo che il prezzo consigliato al principio era di 99,99 €, mentre oggi si arriva a soli 59,99 €. Ci sono due anni di garanzia e inoltre la possibilità di effettuare un reso fino al prossimo 31 gennaio 2024.

